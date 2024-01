Pečečnikovo podjetje gre v stečaj #video

Kljub temu, da je tekstilno podjetje Moda Mi & Lan danes v bistveno boljšem stanju kot pred našim prevzemom, se bivši lastnik za nakup ni odločil. Podjetje gre v stečaj, je na novinarski konferenci sporočil lastnik podjetja Joc Pečečnik. "Zgodba je za nas končana, kljub temu, da smo v podjetje vložili dva milijona evrov. Podjetje žal nima pogojev in perspektive za obstoj," je dejal eden izmed najbogatejših Slovencev. Ob delo bo tako več kot 130 zaposlenih. So pa uspeli iz stečaja rešiti podjetje Costella, ki bo spomladi ponovno začelo s polnjenjem ustekleničene vode pod blagovno znamko Zala.

Podjetnik Joc Pečečnik je maja lani napovedal, da bo v oblačilno podjetje Moda Mi & Lan vložil šesto tisoč evrov za plačilo dolgov, julija lani pa je postal večinski, 80-odstotni lastnik podjetja. Podjetje je imelo namreč finančne težave, ki pa so se stopnjevale tudi po Pečečnikovem prevzemu.

Pečečnik: Lastnik nas je prosil, da podjetje rešimo

"Lani spomladi so mediji poročali o stanju v podjetju Moda Mi & Lan. Takratni lastnik podjetja je preživel infarkt, bil je v zelo slabem stanju. V moji pisarni je skupaj z družino prosil za pomoč. Naš celoten aktiv je reagiral na emocije, saj smo podjetniki tudi ljudje. Takratni lastnik nas je prosil, da podjetje rešimo. Zatrdil je, da za to potrebujejo 300 do 400 tisoč evrov kredita ali vložka," je pojasnil Pečečnik.

To nakazilo je Pečečnikovo podjetje Elektronček tudi izvedlo in s tem pokrilo zaostanke plačil do zaposlenih, prispevke in regres ter plačila dobaviteljem. "Bili smo prepričani, da bomo z lastnikom našli pot, ki mu bo omogočila preživetje, nam pa vračilo brezobrestnega kredita," je dodal Pečečnik. Pripravljeni so bili tudi na dodatne vložke, vendar le v primeru, če bi lastnik pristopil s poslovnim načrtom, ki je finančno ustrezen.

Podjetje so dobili v bistveno slabšem stanju

Kmalu so, kot navaja Pečečnik, ugotovili, da je podjetje v bistveno slabšem položaju kot so ga jim predstavili, zato so ga bili primorani prevzeti. Zaposlili so direktorja in vsak mesec v podjetje vlagali 150 tisoč evrov in več za vzdrževanje likvidnosti. "Res smo želeli rešiti podjetje. Pripeljali smo najboljše domače in tuje modne strokovnjake, iskali potencial na številnih tujih trgih in ustvarili novo kolekcijo Mura. Pri tem nam je pomagala tudi modna poznavalka Lorella Flego," je dejal Pečečnik.

Novo Murino kolekcijo so želeli prodajati na prodajnih mestih Sportine. Ko so se do konca novembra z njimi uskladili o sodelovanju je po Pečečnikovih besedah sledil hladen tuš. "Lastniki Sportine nam niso želeli dati garancije, da bodo blago in naročilo, ki bo sešito ekskluzivno za Sportino, tudi plačali. Kljub temu, da smo jim ponudili rok plačila 365 dni," je zagotovil.

Ne najdejo novih kadrov

Kupca suknjičev so našli v ZDA, ki je želel podpisati petletno pogodbo za izdelavo suknjičev. A težava je bila, da Moda Mi & Lan zaradi pomanjkanja ustreznega kadra ni bila sposobna izpolnjevati pogodbe. Poleg tega se bo v prihodnjih dveh letih upokojilo več kot petdeset odstotkov zaposlenih, novih kadrov pa ne najdejo, je še pojasnil Pečečnik. Zatrdil je, da so kader intenzivno iskali po celotnem razpoložljivem terenu, a so prišli do spoznanja, da tovrstnega kadra enostavno ni več. Interesa za delo pri njih ni tudi na Madžarskem in na Hrvaškem.

Bivšemu lastniku podjetja Moda Mi & Lan Milanu Mörcu so po Pečečnikovih besedah ponudili odkup podjetja za en evro. "Kljub temu, da je podjetje danes v bistveno boljšem stanju kot pred prevzemom, se bivši lastnik za nakup ni odločil. To dejstvo pove vse," je sklenil Pečečnik.

Voda Costella se bo preimenovala v Zalo

Pečečnik je v nadaljevanju novinarske konference sporočil tudi bolj veselo novico. "Elektronček Group je poleti 2022 kupil podjetje Costella iz stečaja v Švici. Nakup je zaključen in podjetje je zopet aktivno. Po napornem letu in veliko vloženega truda, da bi kljub visoki ceni električne energije ohranili zaposlene in obdržali koncesijo, nam je to na koncu uspelo. Podjetje Costella bo kmalu spet zaposlovalo," je napovedal.

S strateškim partnerjem so podpisali 10-letno pogodbo. Voda Costella bo v letošnjem letu postala Zala, ki ima največji tržni delež v Sloveniji.