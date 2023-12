V Pečečnikovem podjetju pred prazniki izplačali novembrske plače

V nekdanjem Murinem obratu, kjer deluje tekstilno podjetje Moda Mi&Lan, ki ga je prevzel poslovnež Joc Pečečnik, so zaposleni prejeli novembrsko plačo v celoti. Pred tem so jim nakazali le okrog 180 evrov plače in napovedali, da jim bodo preostanek zaradi likvidnostnih težav izplačali po delih.

"Delodajalec je vse poravnal, tako da ta trenutek delodajalec zaposlenim ne dolguje nič. 18. so delavci dobili obvestilo, da plača ni nakazana in da se trudijo, da bi to v naslednjih dneh uredili, v četrtek, 21. decembra, pa je plača bila nakazana v celoti," je za Siol.net povedala Zdenka Bobovec, vodja območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Pomurje.

Zdenka Bobovec, vodja območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Pomurje Foto: STA

18. so prejeli le okoli 180 evrov plače

Zaposleni v podjetju Moda Mi&Lan plačo prejemajo 18. v mesecu, decembra pa so prejeli obvestilo direktorja Marka Hozjana, da podjetju ni uspelo zbrati dovolj sredstev za izplačilo celotne plače, zato jo bodo morali izplačevati po delih glede na prilive na račun podjetja.

Delavcem so obljubili, da jim bodo 18., ko je v podjetju tudi plačilni dan, enakomerno izplačali 20 odstotkov mase plač, preostanek pa glede na prilive do konca meseca. Zaposleni so tako 18. v mesecu prejeli le okoli 180 evrov novembrske plače.

Direktor Hozjan je, kot smo že pisali, navedel, da je razlog za zamudo v kupcih podjetja, ki zamujajo s plačili terjatev.

Na medijsko poročanje o pičlih izplačilih zaposlenih se je nato odzval lastnik podjetja Joc Pečečnik, ki je obljubil, da bo prek družbe Elektronček zagotovil dovolj denarja za izplačilo preostanka plač.

Kako bo z izplačilom decembrske plače, še ni znano, je pa Bobovčeva dejala, da so se dogovorili, da bodo po novem letu organizirali sestanek, na katerem bodo prisotni sindikat podjetja, Bobovčeva in delodajalec.

Težave že pod nekdanjim vodstvom

S finančnimi težavami so se v podjetju letos že soočali. Še pod prejšnjim lastnikom Milanom Mörecem je podjetje večkrat imelo blokirane bančne račune. Nekdanje vodstvo ni izplačalo niti lanskih regresov, delavci so nato ostali še brez plač.

Težave se očitno vlečejo tudi pod novim lastnikom, milijonarjem Jocem Pečečnikom, ki je avgusta letos postal večinski lastnik tekstilnega obrata v Gornjih Petrovcih.

Pečečnik: Prejšnji lastnik je prikrival prave informacije

Pečečnik je pred tednom dni za Siol.net pojasnil da so se odločili, da bodo s kreditom pomagali dotedanjemu lastniku, a je ta prikrival prave informacije.

Joc Pečečnik, novi lastnik tekstilnega podjetja Moda Mi&Lan Foto: Bojan Puhek

"Posle je sklepal brez kalkulacij, kar je predstavljalo finančno izgubo za podjetje. Čez 14 dni me je poklical dotedanji lastnik, ki je od mene prosil še dodatnih 300 tisoč evrov, saj mu je država blokirala račun, ker je v času korone prejel državno pomoč v višini 270 tisoč evrov, ki jo je moral vrniti, saj je v času korone opravljal dejavnost šivanja mask iz blaga. Dodali smo mu še 300 tisoč evrov in postavili direktorja, da bi preprečili netransparentno delovanje in informacije ter finančne šoke. Po nastopu direktorja, ki smo ga imenovali na položaj, smo videli, da je podjetje pod vodo in da je v podjetju veliko stvari, ki ne bi smele biti izvedene na način, kot so bile," je navedel.

Podjetje so prevzeli, zaposlili direktorja in vsak mesec zagotavljali 150 tisoč evrov likvidnosti, da bi v vmesnem času lahko našli ustrezno rešitev. Odločili so se, da bodo v Modo Mi&Lan investirali do 1,5 milijona evrov.