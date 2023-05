Boljši časi za podjetje Moda Mi & Lan? V zgodbo se je vmešal Joc Pečečnik.

Znani slovenski podjetnik Joc Pečečnik je v pomursko podjetje Moda Mi & Lan, v katerem zaposlenim, kot smo poročali pred kratkim, niso izplačevali plač in regresa, vložil 600 tisoč evrov, poroča 24ur.com. Po njegovem mnenju v podjetju v obveznosti niso zapadli po lastni krivdi, je povedal in dodal, da bi morala še pred njim posredovati država.

Konec marca je inšpektorat za delo v podjetju Moda Mi & Lan ugotovil več ponavljajočih se kršitev in tudi kaznivo dejanje kršitve temeljnih delavskih pravic. Podjetje namreč zaposlenim ni izplačevalo dodatka za prehrano, prav tako do takrat še ni v celoti izplačalo regresa za leto 2022, niti nakazalo marčevskih plač. Neizplačilo prispevkov v zvezi z odrejanjem nadur, neizplačilo nadurnega dela in onemogočanje odhoda na letni dopust so kršitve, ki jih je konec marca našteval vodja inšpektorata za delo v Murski Soboti Matej Štivan, za te pa po besedah Pečečnika podjetje ni krivo samo.

"Naj navedem, da je podjetje v zadnjih desetih letih v naš državni proračun z vsemi prispevki in davki plačalo deset milijonov evrov in da trenutno zaposluje 109 ljudi," je uvodoma v oddaji 24ur svojo odločitev pojasnil Joc Pečečnik.

S svojim vložkom namerava izboljšati tehnologijo podjetja

S tem, da tekstilna industrija na evropskih tleh nima obetavne prihodnosti, se Pečečnik ne strinja. Prepričan je, saj da ima Mi & Lan veliko naročil, prav tako s svojim vložkom namerava izboljšati tehnologijo podjetja.

Poudaril je, da se je podjetje pred kratkim spoprijemalo z dvema težavama, in sicer najprej s koronavirusom, ki je podjetje močno izčrpal, saj je ostalo brez naročil, nato pa so poslovanje otežile še zdravstvene težave direktorja, ki naj bi bil zadnjih nekaj mesecev v bolniški oskrbi, je povedal Pečečnik.

Za konec je poudaril, da bi v takem primeru morala posredovati država. Meni, da bi bilo v državi pomembno vzpostaviti postopke, ki bi v takih primerih pomagala domačim podjetnikom.