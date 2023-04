Inšpektorat za delo kazensko ovadil podjetje Mi&Lan

Delavci v pomurskem tekstilnem podjetju Moda Mi&Lan so že več let žrtve kršenja delavskih pravic. Plača zamuja, podjetje, ki je v blokadi, delavcem dolguje še lanski regres. Zaposlene in zaposleni prav tako ostajajo brez izplačil sobotnih ur, težave imajo tudi s koriščenjem letnega dopusta. Inšpektorat za delo je vložil kazensko ovadbo. Po besedah Luke Lukića, direktorja Inšpektorata za delo, "so bile kršene temeljne človekove pravice, kar se ne bi smelo dogajati."

Tekstilno podjetje Moda Mi&Lan, kjer je zaposlenih nekaj več kot 100 ljudi, je na dan, ko bi morali prejeti marčevsko plačo, pristalo v blokadi. Delavci so dobili 90 evrov regresa, kar pomeni, da jim za leto 2022 delodajalec dolguje še nekaj manj kot tisoč evrov, je pojasnila predstavnica Zveze svobodnih sindikatov Pomurje Zdenka Bobovec.

Po besedah vodje območne enote Inšpektorata za delo Murska Sobota Mateja Štivana delodajalec ni izplačeval dodatka za prehrano, celotnega regresa za leto 2022 in plače za mesec marec, ki do torka delavcem še ni bila nakazana. Ugotovili so tudi, da delavcem niso izplačevali nadur in niso upoštevali izrabe letnega dopusta.

Z inšpektorata za delo so sporočili, da so vložili kazensko ovadbo

Zaradi kršitev pri izplačilu plač so se odločili, da vložijo kazensko ovadbo. Ker sum kaznivega dejanja presega njihove pristojnosti, na Inšpektoratu za delo pričakujejo, da bosta Policija in tožilstvo kršitelja sankcionirala, je povedal direktor Inšpektorata za delo Luka Lukič.

Povedal je tudi, da so od leta 2013 v omenjenem tekstilnem podjetju opravili 33 nadzorov, pri čemer so ugotovili 42 kršitev. Pri nedavnem nadzoru so podjetju izdali prekrškovno odločbo s 1.500 evri globe.

