Slovenski vplivnež in podjetnik prejel kazen zaradi nezakonitega dela otrok

Kot poroča portal N1, gre za družino, kjer na posnetkih, iz katerih je razvidno, da gre za promocijo določnega izdelka, sodelujejo tudi otroci. Družina ima spletno stran, vsebine pa objavlja tudi na Instagramu, Facebooku in YouTubu. Sporni naj bi bili posnetki, objavljeni na Instagramu.

Po neuradnih informacijah STA gre za direktorja in ustanovitelja Minicitiyja Ljubljana Miho Culiberga ter njegovo ženo, direktorico razvoja poslovanja in prodaje v Minicityju Jasno Žaler Culiberg.

Vplivnež ni izpolnil vloge za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let

Zakon o delovnih razmerjih namreč v 214. členu določa, da je delo otrok, mlajših od 15 let, prepovedano. Otrok, ki je mlajši od 15 let, pa lahko "izjemoma proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti".

Delo lahko opravlja le pod pogojem, da je starš izpolnil vlogo za izdajo dovoljenja za delo otroka, mlajšega od 15 let, ki jo izda inšpektorat za delo. Pogoj za izdajo dovoljenja pa je tudi, da delo, ki ga bo otrok opravljal, "ne ogroža njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja".

Vplivnež, ki ga je inšpektorat oglobil, vloge očitno ni izpolnil. Neuradno gre za profil, na katerem sta starša s pomočjo otrok promovirala različne izdelke, med njimi kozmetiko.

To je trenutno sicer edini primer, ki ga obravnava inšpektorat, v katerega so vključeni vplivneži oz. t. i. influencerji, so na inšpektoratu potrdili za spletni portal 24ur. Ob tem so na inšpektoratu pojasnili, da nadzore opravljajo po uradni dolžnosti, lahko gre za naključen nadzor, lahko pa tudi za prijavo.