So za promocijo hrvaškega turizma uporabili posnetke iz Norveške? #video

Povsem na koncu videa je namreč prikazan vlak, ki potuje skozi idilično pokrajino. Na posnetku so tudi idilična siva hiša in potok ter mlado dekle, ki gleda skozi okno in uživa. Enaki posnetki (razen dela z mlado žensko) obstajajo na tudi Shutterstocku, spletnem mestu, ki ponuja simbolične fotografije in posnetke. Prav pod omenjenim posnetkom je namreč kot lokacija zapisana Norveška, vlak pa se pelje po progi Oslo–Bergen.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

Sumljiv tudi znak za letališče

Na družbenih omrežjih so začeli tudi razpravo o letališkem znaku, ki je prav tako uporabljen v videu. Tisti, ki so si posnetek ogledali, namreč menijo, da je to tabla iz ZDA, saj Hrvaška takšnih tabel nima.

Z akcijo Mesec hrvaškega turizma ministrstvo za turizem in šport ter Hrvaška turistična skupnost sicer do oktobra državljanom omogočata obisk in spoznavanje drugih delov države s številnimi prihranki, so zapisali na spletni strani HTZ.