Umrla žena prvega hrvaškega predsednika

V 97. letu starosti je v Zagrebu umrla vdova prvega hrvaškega predsednika Franje Tuđmana, Ankica Tuđman, danes poročajo hrvaški mediji. Od nekdanje prve dame Hrvaške in "žene utemeljitelja sodobne Hrvaške" so se z žalostjo poslovili tudi v vladni stranki HDZ, katere članica je bila vse od njene ustanovitve leta 1989.

Ankica Tuđman, z dekliškim priimkom Žumbar, se je rodila 24. julija 1926 v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je končala tudi osnovno šolo in obiskovala gostinsko šolo, nato pa je šolanje maja 1944 prekinila zaradi odhoda v partizane.

Franja spoznala pri 18 letih, podpirala ga je tudi politično

Franja Tuđmana je spoznala pri 18 letih in se leta 1945 z njim tudi poročila. V zakonu sta dobila dva sinova, Miroslava in Stjepana, in hčerko Nevenko. Starejši sin Miroslav je bil poslanec, umrl pa je januarja lani za posledicami bolezni covid-19.

Ankica Tuđman je moža podpirala tudi v političnem delovanju. Članica njegove stranke HDZ je bila vse od njene ustanovitve leta 1989. V začetku tega tisočletja jo je iz članstva izključil takratni predsednik stranke Ivo Sanader, njegov naslednik Tomislav Karamarko pa ji je članstvo leta 2012 vrnil.

Bila je ena od upokojenk z najvišjo pokojnino na Hrvaškem

Življenje Ankice Tuđman so poleg dobrodelnega sklada za otroke, ki ga je vodila, zaznamovale tudi nekatere afere. Ena od večjih je bila, ko je hrvaški časnik Jutarnji list leta 1998 razkril, da ima predsednikova žena na Zagrebački banki 210 tisoč nemških mark in 15 tisoč ameriških dolarjev, ki jih Tuđman ni navedel v svojem premoženjskem stanju. Informacijo je časniku razkrila uslužbenka banke Ankica Lepej, ki je zaradi tega izgubila službo, obtožili pa so jo tudi zaradi razkritja tajnih podatkov. Državno tožilstvo je pregon opustilo po Tuđmanovi smrti leta 1999.

Nazadnje se je Ankica Tuđman znašla v medijih, ko je hrvaški portal Mirovina razkril, da je ena od upokojenk z najvišjo pokojnino na Hrvaškem. Prejemala naj bi več kot 25 tisoč kun oziroma približno 3.500 evrov na mesec, kar je potrdila tudi predsednica Sindikata upokojencev Hrvaške Jasna A. Petrović.