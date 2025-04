Niso parkirali, a so morali vseeno plačati: se je to zgodilo tudi vam?

Več slovenskih voznikov in voznic, ki so parkirnino že kdaj poravnali prek sistema za SMS-parkiranje EasyPark, že dva dni prejema sporočila SMS o sprožitvi in plačilu parkiranja, pa čeprav tega niso storili. Zmedo je povzročila tehnična napaka v sistemu EasyPark, ki jo po navedbah podjetja že odpravljajo. Kdor je plačal, a ni parkiral, mora za povrnitev sredstev vložiti zahtevek neposredno pri podjetju EasyPark.

Sistem EasyPark v več slovenskih občinah omogoča plačilo parkirnine prek istoimenske aplikacije ali poslanega sporočila SMS.

Več uporabnikov sistema na območju celotne Slovenije, ki je parkirnino že kdaj plačalo prek sporočila SMS, je v zadnjih dveh dneh prejelo sporočilo, da so aktivirali in plačali novo parkiranje, pa čeprav tega niso storili.

Na težave so prek družbenih omrežij in drugih kanalov opozorili tako uporabniki kot mestne občine oziroma upravitelji javnih parkirišč v Kopru, Mariboru, Murski Soboti. Parkiranje prek platforme EasyPark je v Sloveniji sicer omogočeno v več kot 40 krajih (vir).

Nekateri uporabniki in uporabnice sistema za SMS-parkiranje EasyPark so ob potrdilih plačila parkirnine, ki ga niso zahtevali, prejemali tudi obvestila o napakah v obdelavi zahtevkov. Foto: Siol.net/bralka

Spal v Mariboru in avtomobil parkiral v Kranju

Nekateri uporabniki, tudi tisti, ki parkiranja prek EasyPark niso plačevali že več kot mesec dni ali še dlje, so sporočila o aktivaciji in plačilu parkiranja med drugim prejemali sredi noči ali pa prejeli obvestilo, da so avtomobil uspešno parkirali v kraju, ki je bil v trenutku prejetja sporočila od njih oddaljen več kot sto kilometrov.

Glede na objave na družbenih omrežjih so lažna obvestila o plačilu parkirnine prejemali zgolj tisti uporabniki platforme EasyPark, ki so parkiranje plačevali prek sporočil SMS, ne pa tudi uporabniki, ki so parkirnino poravnali prek aplikacije EasyPark.

Kriva je bila tehnična napaka: kdor bo neupravičeno zaračunane stroške hotel nazaj, bo moral ukrepati sam

Po navedbah več upraviteljev parkirišč, med drugim Javnega holdinga Maribor in Mestne občine Murska Sobota, je težave pri zaračunavanju stroškov parkiranja povzročila tehnična napaka v sistemu za SMS-parkiranje EasyPark.

Nekateri uporabniki in uporabnice so obvestila o začetku parkiranja prejeli tudi sredi noči ali pa so bili obveščeni, da so parkirali v kraju na drugi strani Slovenije. Foto: STA

"Medtem ko poteka odprava napak sistema, ponudnik EasyPark uvaja tudi dodatna tehnična varovala z namenom preprečitve možnosti ponovitve. Vse uporabnike, ki so bili oškodovani, obveščajo, da jim bodo sredstva povrnili v celoti, ne glede na znesek ali lokacijo parkiranja," so na družbenem omrežju Facebook zapisali na profilu Mestne občine Murska Sobota.

V podjetju EasyPark uporabnike, ki so prejeli obvestila o sprožitvi parkiranja, čeprav za to niso oddali poziva prek sporočila SMS, pozivajo, da se z zahtevki za povrnitev stroškov obrnejo na e-poštni naslov pomoc@easypark.net.