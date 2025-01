V Ljubljani ukinjajo priljubljeno parkirišče #foto

V Ljubljani ukinjajo parkirišče NUK II, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Podrobnosti je na današnji novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića predstavil direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič.

"Z 31. januarjem ukinjamo parkirišče pred Nukom, zato ker se tam že izvajajo arheološke raziskave in parkirišče je vsak dan manjše in manjše," je povedal Babič. Tudi Janković je dejal, da se s to potezo strinja, saj si tudi sam želi, da končno začnejo graditi Nuk II.

Na novinarski konferenci je župan ob tem pozval vse prebivalce med Slovensko cesto, Bleiweisovo cesto, Gosposvetsko cesto in Šubičevo ulico, naj se prijavijo za parkiranje v garažni hiši Ilirija. Za abonente bo namenjena približno polovica od 360 parkirišč, ostala pa bodo na voljo za dnevni najem in obiskovalce Športnega centra Ilirija.

Okoliški prebivalci se prijavijo na LPT, upoštevali pa bodo vrstni red prijav. Cena najema za fizične osebe bo po županovih besedah znašala 70 evrov na mesec, za podjetja pa 220 evrov. Odprtje Ilirije bo 30. januarja, Janković pa načrtuje, da bo sistem parkiranja lahko zaživel 1. marca.

Parkirišče je bilo namenjeno za parkiranje osebnih vozil

Parkirišče NUK II., ki se nahaja ob Emonski cesti v neposredni bližini Zoisove in Slovenske ceste, je urejeno v makadamski izvedbi in je bilo namenjeno parkiranju osebnih vozil.

Na parkirišču je bilo na voljo 188 parkirnih mest, osem parkirnih mest je bilo namenjenih gibalno oviranim osebam. Za uro parkiranja od 6. do 22. ure je bilo treba odšteti 1,20 evra, nočno parkiranje od 22. do 6. ure pa je stalo dva evra.

Foto: Bojan Puhek Dnevnik je že poleti poročal, da bodo parkirišče zaprli zaradi arheoloških raziskav, kasneje pa ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije na tem delu namerava graditi novo narodno in univerzitetno knjižnico (NUK II).

Arheološke raziskave na približno 600 kvadratnih metrih je izvajal Center za preventivno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Foto: Bojan Puhek