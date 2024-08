Na Letališki cesti v Ljubljani bo od septembra na voljo novo parkirišče sistema P+R, ki omogoča parkiranje in nadaljevanje poti z avtobusom javnega potniškega prometa. Na voljo bo 110 parkirnih mest, od tega šest za invalide. Linijo LPP 7L bodo ob tem ukinili, linija 7 pa bo imela končno oziroma začetno postajališče na novem parkirišču. Novosti bodo tudi na nekaterih drugih linijah. Spreminja se trasa linije 27, linija 23 pa bo v celoti delovala po sistemu prevoza na klic. Ta storitev bo v določenih terminih na voljo tudi na linijah 10, 16 in 26. Postavili bodo tudi štiri nova ohišja za stacionarne radarje, ki bodo prežali na prehitre voznike.

Kot je na današnji novinarski konferenci župana Mestne občine Ljubljana, Zorana Jankovića, povedal namestnik direktorja Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), Rok Vihar, bo na novem parkirišču P+R veljal enak sistem kot na ostalih. "Celodnevno parkiranje bo stalo 1,30 evra, kar vključuje dve brezplačni vozovnici za uporabo javnega potniškega prometa," je dejal.

Z odprtjem parkirišča bodo ukinili linijo LPP 7L, ki je med prometnimi konicami vozila do Letališke ceste, saj bo do tam po novem ves dan vozila linija 7. S tem bodo še dodatno izboljšali povezavo z vzhodnim delom nakupovalnega središča BTC City, je poudaril Vihar.

Z novo traso tudi linija 27, ki bo skrajšala potovalni čas

Spreminja se tudi trasa linije 27. Na območju BTC City bo preusmerjena tako, da bo vozila naravnost po Ameriški ulici, nato pa nadaljevala po Italijanski ulici, Latinskem trgu in Letališki cesti do končnega postajališča. "Ta sprememba bo potnikom občutno skrajšala potovalne čase," je poudaril.

Obe omenjeni liniji bosta tako imeli končno postajališče na novem parkirišču P+R, kar bo uporabnikom omogočilo še lažji dostop do javnega prevoza, so prepričani v LPP.

Več linij po sistemu prevoza na klic

Novosti bodo od 2. septembra tudi na nekaterih drugih linijah LPP. Linija 23 bo v celoti delovala po sistemu prevoza na klic, ta storitev bo v določenih terminih na voljo tudi na linijah 10, 16 in 26.

Storitev prevoza na klic bo potnikom na voljo vsak delovni dan po vnaprej objavljenem voznem redu. Vstopali in izstopali bodo lahko na avtobusnih postajališčih, vendar bodo morali storitev po telefonu naročiti vsaj dve uri pred načrtovanim odhodom po voznem redu.

Ob naročilu storitve bodo morali prometniku LPP sporočiti število potnikov, termin potovanja ter vstopno in izstopno postajo. Med vožnjo bodo ob predhodno naročeni storitvi omogočeni tudi vstopi drugih potnikov na postajališčih. Cena te storitve je enaka kot pri običajni vožnji in stane 1,30 evra.

Novi radarji bodo prežali na prehitre voznike

V Ljubljani bodo postavili štiri nova ohišja za radarje, ki bodo prežali na prehitre voznike. Stacionarne samodejne merilne naprave bodo nameščene na Ulici bratov Babnik, Hradeckega cesti, Tovarniški ulici in Dunajski cesti.

Vodja oddelka Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana Bojan Petek je pojasnil, da bodo meritve na omenjenih lokacijah začeli postopoma, predvidoma pa v času evropskega tedna mobilnosti, torej med 16. in 22. septembrom.

Dodal je še, da bodo začeli delovati nekateri že obstoječi radarji, in sicer na Cesti v Mestni log, Aljaževi ulici, Tržaški cesti, Dunajski cesti, Samovi ulici in Roški cesti.

Ljubljanski festival športa letos tri dni

Prihodnji teden bo park Tivoli znova gostil Ljubljanski festival športa, ki bo letos potekal tri dni. Obiskovalci bodo lahko spoznali različne športne panoge in se preizkusili v športnih izzivih, dogajanje bo spremljala glasba. Gre za dogodek brez alkohola, posebno pozornost pa bodo letos namenili spodbujanju zmernosti pri uporabi mobilnih naprav.

V četrtek in petek bo program namenjen osnovnošolcem, na sobotni osrednji dogodek pa želijo privabiti obiskovalce vseh starosti, je na novinarski konferenci povedal podžupan Samo Logar. "Na dogodek vabimo vse prebivalce in obiskovalce Ljubljane, da spoznajo in krepijo športne vrednote ter s svojo prisotnostjo spodbujajo gibalne sposobnosti," je dejal. Dogodka, ki bo za vse brezplačen, se bodo udeležili tudi nekateri vrhunski športniki.

Tudi letos bo dogodek potekal brez alkohola, posebno pozornost pa bodo namenili spodbujanju zmernosti pri uporabi mobilnih naprav. "Osredotočili se bomo na vprašanje, kako pravilno uporabljati internet in mobilne naprave. Opozarjali bomo na problematiko zasvojenosti s temi napravami in pojasnjevali, kako lahko pri njenem preprečevanju pomaga šport," je pojasnil vodja oddelka za šport na Molu Marko Kolenc.

Dogodka letos ne bodo zaključili s koncertom, bo pa dejavnosti ves čas spremljala glasba. Z glasbeno predstavo, ki plesno glasbo povezuje z drugačnimi ritmi, bo dogajanje popestril vrhunski violinist Bojan Cvetrežnik z 12-člansko zasedbo. Obiskovalcem bo na ogled tudi razstava fotografij, ki bodo prikazovale zgodovino ljubljanskega športa.

Po Jankovićevih besedah pričakujejo približno 15.000 udeležencev.

Parkirna mesta v Tivoliju bodo v času dogodka zaprta, zato obiskovalce pozivajo k uporabi javnega potniškega prometa oziroma kolesa. Ob predložitvi akreditacije, ki je vsem obiskovalcem na voljo na profilih dogodka na družbenih omrežjih, bo uporaba mestnega prevoza brezplačna.