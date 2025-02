Skrivnost: pred letališčem stal eno leto, parkirnina 200 tisoč evrov

Pred letališkim terminalom v Berlinu, kjer so parkirna mesta namenjena kratkoročnemu parkiranju, je bil več kot eno leto parkiran volkswagen golf. Upravitelji letališča niso vedeli, komu avtomobil pripada. Ker je na tem delu parkirišča parkirnina veliko višja kot na parkiriščih za daljši čas parkiranja, je bil znesek zanjo že zelo visok.

Če bi želeli z avtomobilom danes zapustiti parkirišče, bi morali plačati kar 200 tisoč evrov.

200.000 Euro Parkgebühr: Welches Geheimnis birgt dieses herrenlose Auto am Berliner Flughafen?https://t.co/0KlY1akq9D — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) January 24, 2025

Zakaj tako visok znesek?

Prvih deset minut parkiranja je brezplačnih, vsaka dodatna ura pa stane 23 evrov. Celodnevno parkiranje stane 552 evrov.

Gre sicer za golfa pete generacije z dizelskim motorjem, ki ima hannovrske registrske oznake. Parkirnina znaša približno šestkrat toliko, kot je tak golf danes vreden na trgu rabljenih avtomobilov.

Po poročanju časnika Berliner Zeitung so upravitelji parkirišča stopili v stik s pristojnimi organi, toda lastnika avtomobila še niso našli. Policija se s primerom ne ukvarja, ker golf ne stoji na javni površini in tehnično ne ovira prometa. Za vetrobranskim steklom je sicer vidna številka VIN, ki bi lahko pomagala pri iskanju lastnika. Golfa so naposled odpeljali s pajkom.

V notranjosti avtomobila je ostala na pol polna steklenica vode, prav tako so vidni ostanki hrane in embalaže. Kdorkoli je avtomobil parkiral, ga je očitno zapustil v naglici.