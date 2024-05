Na parkirišču P+R ste parkirali na zelenico in plačali parkirnino. Vas bo doletela globa?

V dopustniškem tednu med prvomajskimi počitnicami so bila predvsem na ljubljanskem parkirišču P+R Dolgi most parkirna mesta na asfaltiranih in za parkiranje namenjenih površinah popolnoma zasedena, zaradi česar so mnogi v tem času svoja vozila parkirali na zelenico. Z MOL smo prejeli odgovore, med njimi tudi odgovor na vprašanje, ali bo voznike, ki so svoje vozilo parkirali na zelenici, a ob tem plačali parkirnino, doletela globa.

"Voznikom oz. lastnikom, ki so vozila parkirali izven označenih oz. predpisanih parkirnih prostorov, je Mestno redarstvo na vozilo namestilo obvestilo o prekršku," so na vprašanje, ali bodo oglobili voznike, ki so vozilo parkirali na zelenici, odgovorili z Mestne občine Ljubljana.

Tako je bilo videti parkirišče P+R na Dolgem mostu v času prvomajskih počitnic, številni so svoja vozila parkirali na zelenici:

Parkiranje na zelenici je prepovedano, čeprav ste plačali parkirnino

Zanimalo nas je tudi, ali bodo redarji upoštevali razliko med vozniki, ki so plačali parkirnino, in tistimi, ki je niso, saj so namreč oboji parkirali na zelenici. "Parkiranje na zelenici ni dovoljeno oz. je prepovedano, čeprav so plačali parkirnino. Z navedenim parkiranjem na zelenicah se uničujejo zelene površine. Nadzor nad plačilom parkirnine izvajajo kontrolorji JP LPT, ki pa so nadzor nad plačili parkirnine izvajali samo na vozilih, ki so bila parkirana na parkirnih mestih," so sporočili z ljubljanske občine.

Kot so dodali, se problematike parkiranja zavedajo tudi na Mestnem redarstvu, vendar je treba razumeti, da kljub pomanjkanju parkirnih prostorov na parkirišču P+R ni sprejemljivo parkiranje zunaj označenih parkirnih mest oz. na površinah, ki temu niso namenjene, oz. tako, da se s tem onemogoča mestni avtobusni promet, ali na mestih, ki so rezervirana za invalide itd.

V MOL menijo, da je parkirišč P+R dovolj, pozvali bodo organizatorje turističnih aranžmajev

Ob vse večji prometni gneči in vedno večjem številu vozil, ki se dnevno stekajo v prestolnico, pa na MOL še vedno menijo, da je parkirišč P+R dovolj. "Prezasedenost P+R Dolgi most je predvsem posledica organizatorjev turističnih aranžmajev, ki za zbirno mesto avtobusnih potovanj najpogosteje izberejo prav omenjeno parkirišče, zaradi česar se pojavljajo kršitve. Organizatorje turističnih aranžmajev bomo pozvali, da pri načrtovanju svojih ponudb upoštevajo tudi druga parkirišča P+R na območju MOL (npr. Stanežiče, Ježica, parkirna hiša P+R Studenec na Zaloški cesti, Barje ter ŠRC Stožice), ki so bila v navedenih dnevih prosta," so še pojasnili na MOL.

Parkirišče P+R Barje Foto: Mestna občina Ljubljana

Iz MOL so poslali tudi fotografiji parkirišč P+R v Stanežičah in Barje in ob tem zapisali, da je z njih razvidno, da parkirišči nista v celoti zasedeni oz. je parkirišče P+R Stanežiče skoraj v celoti prazno. Dodali so, da je bilo podobno tudi na preostalih parkiriščih P+R (Ježica, ŠRC Stožice, Studenec).

Parkirišče P+R Stanežiče Foto: Mestna občina Ljubljana

