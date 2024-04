Po Ljubljani in okolici so se v zadnjem času pojavili številni oglasni plakati s provokativnim dvoumnim besedilom. Zdaj je znano, kdo je njihov naročnik.

Na oglasnih plakatih, ki so izobešeni predvsem v Ljubljani in njeni okolici, je zapisano sporočilo: "Daj ga v usta". Ljubljanainfo je poročala, kdo in kaj se skriva za provokativno oglaševalsko akcijo ter kdo je naročnik oglasa.

Provokativni plakati so se v zadnjem času pojavili predvsem v Ljubljani in njeni okolici. Foto: Reddit / Posnetek zaslona

Ustanovitelja Hood Burgerja odprla novo restavracijo z mehiškimi jedmi

Naročnik plakatov, na katerih je z rdečimi črkami na beli podlagi zapisano sporočilo, sta ustanovitelja uspešne verige Hood Burger, ki sta odprla novo restavracijo z mehiškimi takosi na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani. Soustanovitelj Hood Burgerja Klemen Ptičak je za Ljubljanainfo povedal, da so novo mehiško restavracijo Taqueria Unomas že odprli, v tem tednu pa naj bi s plakati razkrili, da gre za novo restavracijo, ki ponuja takose.

S poslovnim partnerjem Tilom Pleterskim je Ptičak restavracijo Hood Burger odprl pred desetimi leti.

Za Ljubljanainfo je Ptičak povedal, da sta predlani dva tedna potovala po Mehiki in zbirala ideje in okuse, ki sta jih nato prenesla v Ljubljano in ponudila prave takose, kot jih strežejo v Mehiki. Cene različnih takosov se sicer gibljejo med 3,3 in 4,1 evra na kos, je še poročal Ljubljanainfo.