Žena evropskega poslanca razburjena zaradi plakata pariških olimpijskih iger

Uradni plakat za poletne olimpijske igre v Parizu zbuja kar nekaj pozornosti, saj na eni od narisanih stavb ni križa, čeprav ta na stavbi v mestu stoji. To je zmotilo tudi Andrejo Valič Zver, ženo evropskega poslanca SDS Milana Zvera. "Kam plove Evropa? Komu se priklanja? Napačne poteze se vlečejo in izid ne bo dober za Evropo," je bila kritična Valič Zverova.

Uradni plakat za poletne olimpijske igre v Parizu že krasi francosko prestolnico. Plakat je ustvaril umetnik Ugo Gattoni, na njem pa je mogoče prepoznati številne stavbe v mestu. Marsikomu je v oko padla znamenita stavba Les Invalides, kjer je med drugim grobnica nekdanjega francoskega cesarja Napoleona Bonaparteja. Gattoni na stavbi ni narisal križa, čeprav ta na najvišji cerkveni stavbi v Parizu stoji.

To je razburilo francoske konservativce in politike, ki opozarjajo da poleg križa na risbi manjka še francoska zastava. "Tisti, ki so odgovorni za podobo, so bili pripravljeni zanikati Francijo in iti tako daleč, da so izkrivljali resničnost, da bi preklicali njeno zgodovino," je na omrežju X zapisal član republikanske stranke Francois-Xavier Bellamy.

Kritična je tudi Andreja Valič Zver, mestna svetnica SDS v Kranju in žena evropskega poslanca Milana Zvera. "Z uradnega posterja OI 2024 v Parizu je bil odstranjen križ, ki sicer stoji na zvoniku cerkve Les Invalides. Kam plove Evropa? Komu se priklanja? Napačne poteze se vlečejo in izid ne bo dober za Evropo," je zapisala na družbenem omrežju X.

❗️Z uradnega posterja OI 2024 v Parizu je bil odstranjen križ, ki sicer stoji na zvoniku cerkve Les Invalides❌Kam plove Evropa? Komu se priklanja? Napačne poteze se vlečejo in izid ne bo dober za Evropo‼️ https://t.co/qz7MTcarps — Andreja Valič Zver (@AValicZver) March 10, 2024

Na kritike se je odzval tudi sam umetnik. Kot poroča BBC, je zgradbe upodabljal tako, kot se mu je v tistem trenutku zazdelo in brez kakršnegakoli prikritega motiva. "Nikoli ni bilo mišljeno, da bi bilo natančno, prej fantazijska utopija Pariza v slogu art deco," je pojasnil Gattoni.

Z njim se strinja tudi odbor OI Pariz 2024, ki pravi, da je na plakatu "lahkotna interpretacija prenovljenega mesta stadiona."