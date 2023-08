Zmagovalec Evrovizije z dolgoletnim partnerjem stopil pred oltar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

29-letni Duncan Laurence je leta 2019 Nizozemsko s pesmijo Arcade zastopal na tekmovanju za Pesem Evrovizije in zmagal.

Nizozemski pevec je fotografije s poroke delil na svojem profilu na Instagramu in zapisal: "Gospod in gospod de Moor."

Nekaj fotografij s poroke je na svojem profilu delil tudi njegov partner, ameriški glasbenik Jordan de Moor, ki je zapisal, da se je poročil s svojim najboljšim prijateljem in ljubeznijo svojega življenja. "Prekipevam od hvaležnosti, ljubezni in podpore. Hvala vsem, ki ste ta dan naredili tako poseben. Ne morem si zamisliti bolj popolnega trenutka. Duncan, komaj čakam, da preostanek svojega življenja preživim s tabo ob sebi," je dodal.

Svojo spolno usmerjenost razkril pred finalom Evrovizije 2019

Par je zaročen od oktobra leta 2020, nista pa le življenjska partnerja, ampak skupaj pišeta tudi pesmi in si pomagati na glasbeni poti.

29-letni Duncan Laurence je leta 2019 Nizozemsko s pesmijo Arcade zastopal na tekmovanju za Pesem Evrovizije in zmagal. Da je biseksualec, je prvič javno priznal prav pred finalom tega tekmovanja. "Sem več kot le umetnik, sem oseba, sem živo bitje, sem biseksualec, sem glasbenik, stojim za stvarmi. In ponosen sem, da imam priložnosti pokazati, kaj sem in kdo sem," je dejal takrat.

