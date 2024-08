Generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf je v četrtek dejal, da je 19-letnik iz Ternitza po aretaciji podal popolno priznanje, a je osumljenčeva odvetnica danes pojasnila, da ji je v petek zagotovil, da ni niti podpornik skrajne skupine Islamska država (IS) niti ni načrtoval napada.

Na vprašanje, ali in zakaj je prisegel zvestobo IS, zaradi česar mu je policija tudi prišla na sled, je odvetnica odgovorila: "Hotel je biti kul." Zatrdila je še, da ni terorist, ampak je nezrel in neveden.

Odvetnica 19-letnika: Nože in drugo orožje je naročil, ker mu je bilo všeč

Policija je ob aretaciji 19-letnika v sredo odkrila tekoče eksplozivno sredstvo. A kot je zatrdila odvetnica, zaradi premajhne koncentracije ene od kemikalij to ne bi delovalo, "zato jo je dejansko želel zliti v stranišče". Ob preiskavi hiše njegovih staršev so v hladilniku našli pripomočke iz eksplozivne naprave. Zasegli so tudi detonatorje, vžigalnike in drugo opremo za izdelavo bomb.

19-letnik je imel tudi nože in drugo orožje z rezilom. "Naročil ga je na Amazonu, ker mu je bilo všeč," je izjavila njegova odvetnica.

Državno tožilstvo v Wiener Neustadtu 19-letnika in njegovega dve leti mlajšega najboljšega prijatelja preiskuje zaradi terorističnega združevanja in kriminalne organizacije. Naslednja redna obravnava za pregled pripora bo 23. avgusta, še poroča APA.