Sosed že pet let ne striže svoje žive meje na naši strani. Veje rastejo na našo stran že do dva metra in nam preprečujejo ustrezno koriščenje našega sveta. Nam je prepovedal, da bi sami strigli živo mejo z naše strani. Ni pa logično, da bi on smel potem lomastiti po našem vrtu, kjer ni niti prostora niti poti. Obiskali smo več uradov, da se pritožimo, vendar so nas vsi zavrnili, češ, da za to niso zadolženi. Ker sosed ne dobi od nikogar opomina, izvaja svoj teror naprej. Ne gre samo za mejo, pač pa za nezmožnost dogovora. Roganje, provokacije, ignoranca so na dnevnem redu. Če se obrnemo na sodišče, bo to trajalo tako dolgo, da bo preraslo ves naš svet in bomo mi pokojni. Brala sem, da v takšnih slučaji pride na ogled inšpektor za okolje in prostor ter posvari kršitelja. Na kateri inšpektorat naj se obrnemo? Anica H.

Pravnik na dlani odgovarja

Medsosedska razmerja obravnava Stvarnopravni zakonik (SPZ) in so precej opredeljena. Predpostavljamo, da je živa meja postavljena na mejno črto med vašo in sosedovo parcelo.

73. člen SPZ (Prepoved medsebojnega vznemirjanja) določa, da morajo zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

83. člen SPZ (Pravica odstraniti veje) pa dovoljuje naslednje: Lastnik nepremičnine ima pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine. Enako velja za živo mejo.

Glede na vprašanje, iz katerega izhaja, da segajo veje žive meje že več kot 2 metra v notranjost vaše parcele, imate torej vso pravico, da jih posekate in odstranite. Sosed tega ne more in ne sme preprečevati. Iz vprašanja prav tako izhaja, da ste soseda o tem že večkrat opozorili in pozvali.

Poseg v živo mejo in odstranitev vej, ki segajo čez mejno črto, obravnava in dovoljuje 31. člen SPZ (Samopomoč), ki pravi: "Posestnik ima pravico do samopomoči proti tistemu, ki neupravičeno moti njegovo posest ali mu jo odvzame." Pogoj pa je, da je nevarnost neposredna, da je samopomoč takojšnja in nujna ter da način samopomoči ustreza okoliščinam, v katerih obstaja nevarnost. Vsekakor dolžina vej, ki segajo v vašo parcelo že predstavlja določeno nevarnost in motitveno dejanje.

V primeru, da vej ne želite samo posekati, imate tudi možnost vložitve sodnega varstva s tožbo zaradi motenja posesti . Vendar po našem mnenju taka tožba v vašem primeru ni potrebna, saj imate vse možnosti veje odstraniti sami.

Žal se s takimi primeri ne ukvarja nobena inšpekcija. Sicer se lahko obrnete na inšpekcijo za okolje in prostor, vendar menimo, da inšpektorat nima pristojnosti za odreditev odstranitve vej.

Vsekakor vam svetujemo, da sami ukrepate, saj sosed tudi v primeru, da vas bo tožil, nikakor ne more uspeti v taki pravdi.