Distributer je naredil napako – s sosedom sta nevede drug drugemu plačevala elektriko #pravni nasvet

Zaradi napačno zavedenega števca za elektriko (daljinsko odčitavanje) sva s sosedom drug drugemu nevede plačevala elektriko v obdobju sedmih let. Na moji strani je tako nastalo preplačilo 20 tisoč kilovatnih ur električne energije. Po ugotovljeni napaki sem od dobavitelja električne energije dobil povrnjeno nominalno vrednost preplačane energije skupaj z dajatvami. Menim, da sem upravičen tudi do zamudnih obresti za navedeno preplačilo, ki bi jih moral plačati distributer energije, saj je odgovoren za nastali položaj. Zanima me, ali sem upravičen tudi do povračila obresti in kakšna stopnja obresti na navedeno preplačilo bi mi pripadla. Milan Š.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vašo zadevo je treba obravnavati po pravilih obligacijskega zakonika (OZ), in sicer kot terjatev.

V primeru izplačila obresti bi se te izplačevale kot zakonite zamudne obresti po letni stopnji, ki jo za vsako leto določi država. Zamudne obresti določa zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti ( ZPOMZO-1 ). Višino obrestne mere s sklepom spreminja slovenska vlada.

Zaradi dejstva, da se zadeva obravnava kot terjatev , moramo upoštevati tudi pravila o zastaranju terjatev , 346. člen OZ – splošni zastaralni rok določa, da terjatve zastarajo v petih letih, če ni z zakonom določen za zastaranje drugačen rok.

V vašem primeru je torej zastaralni rok pet let od nastanka terjatve. Obresti torej lahko zahtevate le za do pet let nazaj. Če jih dobavitelj ne bo sam želel povrniti, jih lahko terjate le prek sodišča.

Sodišče zastaranja ne spremlja po uradni dolžnosti in bi v primeru tožbe lahko vložili zahtevek za vse obdobje. Dolžnik lahko za obdobje prek zastaralnega roka ugovarja in takrat bo sodišče za tisto obdobje ugovor upoštevalo ter zahtevek za terjatve starejše od petih let zavrnilo.