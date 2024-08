Počitnice v Grčiji: Slovenec v nepričakovanih težavah

Smo sredi turistične sezone, ko mnogi že odštevajo ure do težko pričakovanih počitnic. Da pa bi bile te brezskrbne in sproščujoče, je ključnega pomena dobra priprava, med katero spada tudi ureditev zavarovanja za tujino. To vas lahko reši pred visokimi stroški in številnim nevšečnostmi, če bi šlo kaj narobe. Zdravstveni stroški v tujini so lahko namreč precej višji od stroškov samega potovanja. Primer zavarovanca zavarovalnice Vzajemna kaže, kako pomembno je imeti ustrezno zavarovanje.

Na dopustu se lahko pojavijo zdravstvene težave, kot se je zgodilo zavarovancu zavarovalnice Vzajemna med dopustom v Grčiji. Na dopustu je imel simptome, podobne tistim, ki so značilni za možgansko kap. Potrebna je bila hospitalizacija, zaradi katere odhod domov ni bil več mogoč na sprva načrtovan dan. Tako je bilo treba ponovno organizirati tudi odhod domov. Računi za zdravljenje in potovanje domov so tako narasli na kar 16.500 evrov, ki pa jih je zavarovancu, ki je imel sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino Varuh zdravja Vzajemne, povrnila zavarovalnica.

Foto: Shutterstock

Da bi lahko kakovostno poskrbeli za svoje zdravje v primeru poškodbe ali bolezni, pred odhodom čez mejo poskrbite za primerno zdravstveno zavarovanje za tujino . Pri Vzajemninem Varuhu zdravja imajo pestro ponudbo – za krajši izlet, daljše potovanje ali potovalne avanture večkrat na leto. Njegove ključne prednosti so široka kritja, asistenca 24/7 v slovenščini, storitev Dr. Posvet pri celoletnem zavarovanju Multitrip in visoke zavarovalne vsote – vse do milijona evrov.

Vedno, ko se odpravljamo na dopust, je skrb za nepričakovane dogodke neizogibna, zato je pomembno pravočasno poskrbeti za ustrezno turistično zavarovanje. Več kot porabimo za potovanje, večja je potreba po potovalnem zavarovanju, še posebej pri mednarodnih potovanjih in križarjenjih, kjer so stroški reševanja težav še višji. Zavarovanje za tujino ni le dodatna varnost, ampak nepogrešljiv del priprave na potovanje, ki vam omogoča, da uživate v svojih počitnicah brez skrbi.

Foto: Shutterstock

Kaj vključuje zavarovanje za tujino?

Zavarovanje za tujino običajno pokriva stroške zdravstvenih storitev, kot so obiski pri zdravniku, bolnišnična oskrba, zdravila, nujni prevozi in vrnitev domov v primeru resnih zdravstvenih težav. Poleg tega lahko vključuje tudi kritje stroškov reševanja in iskanja, kar je ključno pri potovanjih v bolj oddaljene ali manj dostopne kraje.

Foto: Shutterstock

24-urna pomoč v tujini Asistenčni center Varuha zdravja, ki pomoč organizira v slovenskem jeziku, je zavarovancem na razpolago 24 ur na dan, vse dni v tednu. V primeru nezgode ali bolezni se takoj obrnite na asistenčni center Varuha zdravja na telefon +386 1 47 18 777 ali jim pišite na tujina@vzajemna.si, kjer vam bodo svetovali, kako ravnati.

Iskanje zdravniške pomoči v tujini je lahko stresno

Soočenje z drugačnim jezikom, posebnimi značilnostmi lokalnega zdravstvenega sistema, skrbmi glede stroškov in vprašanjem, ali bo vse potekalo v redu, je lahko precej zastrašujoče. Izognite se skrbi in stresu ter si zagotovite hiter dostop do zdravniške pomoči med dopustom, potovanjem ali izletom v tujini.

Foto: Shutterstock

Za brezskrbne počitnice je potrebna dobra priprava

Pravočasno preverite veljavnost potnega lista. Ne pozabite preveriti tudi vizumskih zahtev za svojo destinacijo. Nekatere države omogočajo pridobitev vizuma ob prihodu, druge pa zahtevajo predhodno pridobitev.

Če je potovanje raziskovalne narave, ga načrtujte vnaprej in pravočasno uredite rezervacije prevozov in prenočišč. Vse potrditvene dokumente elektronsko shranite, da se izognete morebitnem težavam z dokazovanjem rezervacij. Poleg tega določite okviren proračun za potovanje ter si, če je mogoče, pred odhodom priskrbite nekaj lokalne valute za osnovne stroške.

Preden odpotujete, poskrbite tudi za varstvo hišnih ljubljenčkov in rastlin ter obvestite le najbližje o svoji odsotnosti.

Pogosto potujete?

Potem razmislite o celoletnem zavarovanju za tujino. Za vse, ki potujete večkrat na leto, je smiselno izbrati Celoletno zavarovanje za tujino Multitrip. Primerno je za več posameznih potovanj v tujino, ki ne trajajo več kot 90 dni. Člani programa zvestobe Varuh zdravja so ob sklenitvi zavarovanja Multitrip upravičeni do 10 odstotkov popusta.

Foto: Vzajemna

Čeprav nekateri menijo, da je zavarovanje nepotreben strošek, so lahko stroški zdravljenja v tujini izjemno visoki. Prometna nesreča ali bolezen lahko hitro presežeta stroške samega potovanja. Nenadna bolezen ali poškodba v tujini lahko prinese nepredvidene finančne obremenitve, ki jih brez ustreznega zavarovanja morda ne bi mogli pokriti.