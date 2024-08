Toplotno črpalko je usmeril proti nam. Brez soglasja! #pravni nasvet

Sosed je postavil toplotno črpalko, obrnjeno proti nam, kar je zelo moteče. Onemogoča nam sedenje za mizo na vrtu, ker piha neposredno v nas. Oddaljena je manj kot tri metre in seveda brez našega soglasja. Mirjana K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Medsosedska razmerja obravnava in ureja stvarnopravni zakonik (SPZ) in so v bistvu precej opredeljena.

73. člen SPZ, ki govori o prepovedi medsebojnega vznemirjanja, določa, da morajo zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

Glede na vaše vprašanje je sosed toplotno črpalko obrnil proti vaši hiši. Črpalka odvaja zrak oziroma piha neposredno proti mizi, kjer se zadržujete, kar pomeni, da vsekakor trpite poseg v svoj zasebni prostor.

Menimo sicer, da sosed ne potrebuje vašega soglasja za postavitev toplotne črpalke, vendar pa bi se pri postavitvi moral vzdržati posegov v vaš prostor.

Žal se s takimi primeri ne ukvarja nobena inšpekcija. Sicer se lahko obrnete na inšpekcijo za okolje in prostor, vendar menimo, da inšpektorat nima pristojnosti za takšne primere.

Predlagamo vam, da se najprej obrnete na soseda in se poskusite dogovoriti, da se toplotna črpalka nekoliko prestavi (če je seveda to mogoče) ali da sosed postavi med črpalko in vašo parcelo oviro, ki bi zrak iz toplotne črpalke preusmeril v drugo smer.

Takih ovir je na trgu kar precej in bi pomenile tudi oviro za morebiten hrup, ki ga toplotna črpalka povzroča.