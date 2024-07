Finance niso seksi

Ne, finance niso seksi, če jih ne znamo upravljati. Če nam misel na to, kako poravnati položnice, privarčevati zlato rezervo, vlagati v stabilno prihodnost in hkrati imeti več, odpira več vprašanj kot daje odgovorov, je čas, da poskrbimo za svoje finančno opismenjevanje. Helena Kodrič Mori trdno stoji za tem, da vse ženske potrebujejo fizično, čustveno in tudi finančno varnost. Zase in za svojo družino. In eden najbolj enostavnih načinov, da dosežemo finančno varnost je, da se začnemo finančno opismenjevati. Korak za korakom.

Helena ženskam sporoča: "Zdi se mi, da še nikoli ni bil bolj pravi čas, da ženske končno prevzamejo nadzor nad svojimi financami, kot je prav v tem trenutku. Finančne krize, zdravstvene krize, vojna … Vse te lekcije jasno kažejo, kako zelo pomembno je, da poskrbimo zase, za svoje družine in svoje finance."

Finance morajo biti v rokah in domeni obeh partnerjev

Ženske morajo prav tako sodelovati v družinskem proračunu, saj so finance pomemben del našega skupnega življenja in nekaj, kar zadeva oba. In prav s tega vidika je tako zelo pomembno, da je vsaka ženska opremljena s finančnim znanjem, neodvisno od tega, ali je samska ali poročena. Naj finance postanejo vaša ladja, vi pa kapitanka, ki jo bo varno in preudarno vodila po morju!

Kako sploh začeti, če ne znaš s financami?

Ko se lotevamo novih stvari, je vedno najbolje začeti na začetku, zato Helena ženskam polaga na srce: "Najprej to pomeni sprejemati in slišati finančne informacije – po možnosti brez sodb. Brez lastnega mnenja. Kaj s tem mislim? Opažam, da ima večina žensk 'selektivni fokus' glede financ. Enostavno – že v štartu jih finance ne zanimajo. Draga moja dekleta, ni treba, da nas nekatere stvari zanimajo, da bi o njih slišali in bili o njih poučeni. Pomembno je, da smo si po mnogo prejetih informacijah sposobne ustvariti mnenje, na podlagi katerega bi potem sprejemale finančne odločitve, ki bi pozitivno vplivale na naše finančno stanje."

Vaš finančni načrt mora biti usklajen z vami! Z vašimi željami, načrti in potrebami.

Začnite z identificiranjem svojih ciljev in ocenjevanjem svojih virov. Svoj status lahko hitro ugotovite na teh ključnih področjih:

Dnevne finance.

Načrtovanje dnevnih financ je pomemben prvi korak, da postanete uspešna finančna upraviteljica. Začnite z analizo svojih finančnih tokov – ali porabite več, kot zaslužite? Če imate pozitiven finančni tok, vaš prihodek prekoračuje stroške in pripravljeni ste za varčevanje. Če imate negativen tok, je čas, da reorganizirate svoj proračun in odstranite nepotrebne stroške.

Nadzor obveznosti.

Da pravilno upravljate obveznosti, je pomembno ločiti med dobrimi in slabimi dolgovi. Iz čiste finančne perspektive se dobri dolgovi nanašajo na posojila za premoženje, ki mu vrednost raste, na primer hiša ali podjetje.

Nasprotno se slabi dolgovi nanašajo na posojila za potrošniške stvari, kot so počitnice in premoženje, ki izgublja vrednost, kot so recimo avtomobili.

Osebni prihranki.

Ključna opeka stabilnega finančnega načrta je vaša sposobnost varčevanja. Če znate varčevati, boste dosegli svoje osebne cilje.

Kako pravilno varčevati ? Izračun vpliva mešanih obresti

Razmislite o vplivu mešanih obresti na svoje prihranke. Kaj jih dela tako posebne? Mešane obresti omogočajo zaslužek na obrestih od vaših obresti. Če zaslužite obresti od varčevanja, zaslužite obresti, ki temeljijo le na osnovnem znesku. Recimo, da zaslužite 4,5 odstotka od deset tisoč evrov v 25 letih. Obresti v tem času bi znašale 11.257,40 evra – vrednost vaših prihrankov bi bila 21.257,40 evra. Če pa zaslužite po mešanih dnevnih obrestih po 4,5 odstotka na deset tisoč evrov na 25 let, bi bile zaslužene obresti 20.822,82 evra – vrednost bi tako bila 30.822,82 evra.

Opozorilo: Stopnje vračila so hipotetične in ne predstavljajo donosov kateregakoli varčevalnega programa.

Zavarovanje.

Verjetno že imate zavarovanje za avto in dom, kaj pa za svoje življenje in sposobnost za delo? Življenjsko zavarovanje bo poskrbelo za tiste, ki so odvisni od vas v primeru vaše smrti, morda s pokrivanjem dolgov hipoteke, stroškov za šolanje, družinskega dohodka … Zavarovanje prihodka za primer nezmožnosti bo nadomestilo odstotek vašega prihodka, če boste nezmožni za delo zaradi bolezni ali nesreče. Načrtujte kritje svojih potreb, preden jih potrebujete.

Rezerve denarja v sili.

Načrtujte nepričakovano s tem, da imate privarčevano toliko, da pokrijete vsaj trimesečne življenjske izdatke iz likvidnih sredstev.

Financiranje srednje šole.

Povprečna šolnina za srednjo šolo ali univerzo se samo stopnjuje. S tem, ko začnete disciplinirano varčevati zdaj, boste v boljšem položaju, ko bo v prihodnosti prišla potreba po otrokovem izobraževanju.

Načrtovanje pokojnine.

Prej ko začnete graditi, več časa boste imeli za gradnjo. Načrtovanje pokojnine vključuje prihodnje potrebe, identificiranje vaših virov sredstev in razvoj načrta varčevanja. Poskrbite, da se bo vaše disciplinirano varčevanje na koncu pokrilo z vašimi zdajšnjimi potrebami in prihodnjimi cilji za pokoj.

Načrtovanje dediščine.

Da bi prenesli premoženje na prihodnje generacije po svojih željah, vam lahko usklajen načrt dediščine ohrani obilje, pa tudi optimizira obveznost pri plačevanju prihodnjih dediščinskih davkov.

Do kakovostnega finančnega načrta s pravo pomočjo

Začnite neselektivno zbirati finančne informacije

Brez sodb. Ne imejte o vsem svojega mnenja. Dovolite, da si boste mnenje šele oblikovali po vsaj deset tisoč urah slišanih informacij. Nič prej. Ne sodite vnaprej digitalnega denarja in kriptovalut. Izbirajte neselektivno.

Za začetek se s svojim partnerjem (če ga imate) vsaj enkrat na leto usedite (Helena priporoča enkrat na četrtletje) in se odkrito pogovorite o tej zelo pomembni temi. Naj vam bo v pomoč vprašalnik, ki si ga lahko brezplačno snamete z navedene povezave. Če nimate partnerja, se usedite sami s sabo in se o tem prek papirja pogovorite sami s sabo. Če imate otroke, se o denarju pogovorite z njimi.

Naj bodo nekateri deli vaših pogovorov s prijateljicami tudi finance. Vprašajte kdaj svoje prijateljice, kje varčujejo, kako …

Prvi korak naredite takoj in si kupite knjigo

