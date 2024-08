Nov izraelski napad na šole v Gazi terjal najmanj 25 smrtnih žrtev

"Po izraelskem napadu na šoli Hasan Salameh in Al Nasr v mestu Gaza so v bolnišnico prepeljali trupla 25 mučencev, večinoma otrok in žensk, ter 50 ranjenih, prav tako večinoma otrok in žensk," je povedal predstavnik civilne zaščite v Gazi.

Izraelska vojska je napad potrdila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je navedla, da je bataljon palestinskega gibanja Hamas "šole uporabljal kot skrivališče za svoje teroristične agente ter kot poveljniške centre za načrtovanje in izvajanje napadov".

Do novega napada na dve šolski poslopji v Gazi prihaja dan po tem, ko je bilo v izraelskem napadu na šolski kompleks v mestu v soboto ubitih najmanj 17 ljudi.

Izraelci nadaljujejo napade

Ob tem je bilo danes zjutraj v izraelskem bombardiranju šotorišč za razseljene prebivalce Gaze okoli bolnišnice Al Aksa v mestu Deir al Balah ubitih najmanj pet Palestincev, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Izraelska letala po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa danes obstreljujejo tudi begunski taborišči Nuseirat in Džabalija na severu Gaze, kjer je bilo zjutraj v zračnem napadu ubitih še osem ljudi.

Vojna v Gazi je izbruhnila po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih okoli 1.200 ljudi, večinoma civilistov. V izraelski ofenzivi na Gazo, ki je skoraj popolnoma uničena, je bilo po podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi doslej ubitih najmanj 39.550 ljudi.