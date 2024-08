V izraelskem napadu z dronom na Zahodnem bregu pet mrtvih

Direktor bolnišnice Tabet v Tulkaremu je povedal, da je pet trupel prispelo v ustanovo po napadu izraelskega brezpilotnika na palestinsko vozilo v bližini vasi Zeita v Tulkaremu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je zadela vozilo, v katerem je bila teroristična celica, ki je delovala na območju Tulkarema. Dodatnih podrobnosti napada ni podala.

Med petimi žrtvami napada je bil tudi poveljnik brigad Ezedeen al Kasam v Tulkaremu Haitam Balidi, je po poročanju Al Jazeere potrdil Hamas.

Po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra so se razmere zaostrile tudi na Zahodnem bregu, kjer izraelska vojska redno izvaja racije. Po podatkih oblasti v Ramali so od 7. oktobra v racijah in nasilju izraelskih naseljencev ubili najmanj 594 Palestincev. V istem obdobju so po podatkih izraelskih oblasti ubili tudi 17 Izraelcev.