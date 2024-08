Izraelska vojska potrdila smrt vojaškega vodje Hamasa

"IDF (izraelska vojska) sporoča, da so 13. julija njena vojaška letala izvedla napad na območju Han Junisa, po obveščevalni oceni pa lahko potrdimo, da je bil Mohamed Deif v napadu ubit," je izraelska vojska zapisala v sporočilu za javnost.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je takrat po napadu na begunsko taborišče v naselju Al Mavasi na jugu Gaze sporočil, da je bil namen napada odstraniti Mohameda Deifa in njegovega namestnika Rafa Salamo. Dan zatem je dejal, da njegova vlada ni z gotovostjo prepričana, da je bil v napadu ubit Deif, je pa po navedbah izraelske vojske umrl njegov namestnik.

Po navedbah izraelske vojske je bil Deif poveljnik vojaškega krila Hamasa, brigad Ezedin al Kasam, in drugi poveljnik Hamasa na območju Gaze. "Deif je načrtoval in izvedel pokol 7. oktobra, v katerem je bilo na jugu Izraela ubitih 1.200 ljudi, na območju Gaze pa ugrabljenih 251 talcev," je poudarila izraelska vojska. Dodala je, da je Deif v prejšnjih letih vodil, načrtoval in izvedel številne teroristične napade na Izrael.

Izraelska vojska smrt vodje Hamasa potrdila dan po napadu na Ismaila Hanija

Izraelska vojska je smrt vojaškega vodje Hamasa potrdila dan po tem, ko je bil v sredo v napadu v Teheranu ubit politični vodja gibanja Ismail Hanija.

Uboj Hanije, za katerim po prepričanju Hamasa in Irana stoji Izrael, in umor enega najvišjih poveljnikov libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra, ki je bil v torek ubit v izraelskem napadu v Bejrutu, sta sprožila bojazni pred nadaljnjim zaostrovanjem že tako napetih razmer na Bližnjem vzhodu. Izrael še ni prevzel odgovornosti za uboj Hanije.