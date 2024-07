Izrael je vsem sovražnikom zadal uničujoče udarce, pripravljen je na vse scenarije in se bo na vsak morebiten napad odločno odzval, je v današnjem televizijskem nagovoru izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ob tem je Izraelce opozoril, da so pred njimi zahtevni dnevi, češ da je po napadu v Bejrutu slišati grožnje iz vseh smeri.

Netanjahu je ponovil, da je Izrael v vojni proti "iranski osi zla", in poudaril, da je izraelska vojska zadala uničujoče udarce palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas, libanonskemu šiitskemu gibanju Hezbolah in uporniškim hutijevcem v Jemnu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Eliminirali smo Fuada Šukra, desno roko vodje Hezbolaha Hasana Nasrale, ki je bil neposredno odgovoren za pokol otrok," je nadaljeval in spomnil na nedavni napad na zasedeno Golansko planoto, v katerem je bilo ubitih 12 otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Slišati je grožnje iz vseh smeri. Pripravljeni smo na vse scenarije."

Ob tem je Izraelce opozoril, da so pred njimi zahtevni dnevi. "Po napadu v Bejrutu je slišati grožnje iz vseh smeri. Pripravljeni smo na vse scenarije, enotno in odločno se bomo zoperstavili vsaki grožnji," je poudaril in dodal, da se bo Izrael na vsak morebiten napad odločno odzval.

Televizijski nagovor Netanjahuja sledi torkovemu izraelskemu napadu na štab Hezbolaha v Bejrutu, v katerem je bil ubit eden najvišjih poveljnikov gibanja Fuad Šukr. Danes pa je bil v domnevnem izraelskem napadu v Teheranu ubit tudi politični vodja Hamasa Ismail Hanija, ki pa ga Netanjahu v svojem govoru ni omenil.

Po napadih so se okrepile skrbi glede stopnjevanja napetosti v regiji, pojavlja pa se tudi vse več dvomov v pripravljenost na nadaljevanje pogajanj za prekinitev ognja v Gazi.