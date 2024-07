V izraelski raciji na Zahodnem bregu pet mrtvih

Kot je pojasnila izraelska vojska, so njihove sile obkolile stavbo, v kateri so se zabarikadirali teroristi, za tem pa so odjeknili streli. Palestinska tiskovna agencija Wafa je medtem poročala, da je vojska obkolila hišo v begunskem taborišču Dženin, od stanovalcev zahtevala, naj se predajo, nato pa hišo med drugim napadla tudi z dronom.

Samo v tem tednu je bilo v izraelskih racijah ubitih 12 Palestincev

Po napadu pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani so se razmere zaostrile tudi na zasedenem Zahodnem bregu. Izraelska vojska redno izvaja racije, samo v tem tednu pa je bilo v racijah skupno ubitih 12 Palestincev.

Po podatkih oblasti v Ramali je bilo od 7. oktobra na Zahodnem bregu v racijah in nasilju izraelskih naseljencev ubitih najmanj 565 Palestincev. V istem obdobju je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih tudi 16 Izraelcev.

Izrael odobril širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu

Izraelske oblasti so odobrile širitev nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, je v četrtek opozorila izraelska nevladna organizacija Mir zdaj in pojasnila, da to vključuje gradnjo 5295 stanovanjskih enot. Dodala je še, da je Izrael hkrati legaliziral tri naselbine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Naša vlada še naprej spreminja pravila igre na zasedenem Zahodnem bregu, kar povzroča nepopravljivo škodo. Vlada s tem resno ogroža varnost in prihodnost Izraelcev in Palestincev, ceno te nepremišljenosti pa bodo plačevale prihodnje generacije," je še sporočila organizacija Mir zdaj, ki spremlja gradnjo nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem ozemlju.

Organizacija je že v sredo poročala, da je Izrael odobril zaseg približno 12,7 kvadratnih kilometrov ozemlja na Zahodnem bregu in ga razglasil za državno ozemlje. Ob tem je opozorila, da gre za največji zaseg palestinskega ozemlja v zadnjih treh desetletjih in dodala, da je Izrael od začetka letošnjega leta za državno ozemlje razglasil okoli 23,7 kvadratnih kilometrov Palestine.

Izrael je zasedel Zahodni breg, vzhodni Jeruzalem in območje Gaze v vojni leta 1967. Tamkajšnje gradnje naselbin so v skladu z mednarodnim pravom nezakonite. Kljub nasprotovanju v tujini pa je Izrael v zadnjih desetletjih po vsem Zahodnem bregu zgradil več deset naselbin, kjer ob treh milijonih Palestincev živi okoli 500.000 Izraelcev.