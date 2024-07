Hezbolah proti položajem izraelske vojske izstrelil več kot 200 raket

V odgovor na izraelski napad na avtomobil v libanonskem mestu Tir, v katerem je bil v sredo ubit poveljnik Hezbolaha Mohamed Nameh Naser, znan tudi kot Hadž Abu Nameh, je libanonsko gibanje po lastnih navedbah proti petim izraelskim oporiščem na obmejnem območju in na območju Golanske planote izstrelilo več kot 200 raket.

Kmalu za tem je Hezbolah sporočil še, da je osem položajev izraelske vojske, tudi na območju Golanske planote, napadel z eksplozivnimi brezpilotnimi letalniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V 90 minutah se je na severu Izraela sprožilo več kot 17 alarmov

Po navedbah izraelske vojske se je v 90 minutah v več krajih na severu Izraela sprožilo 17 alarmov, ki so opozarjali na raketne napade. Vojska je potrdila, da so številni izstrelki iz Libanona prileteli na izraelsko ozemlje, in dodala, da so jih večino prestregli, ponekod na severu države pa da so izbruhnili požari.

V odziv na napad Hezbolaha je Izrael že napadel več ciljev na jugu Libanona.

Mednarodna skupnost je v zadnjem času vse bolj zaskrbljena zaradi razmer na libanonsko-izraelski meji in svari pred širjenjem konflikta iz Gaze v Libanon.

V več kot osmih mesecih od začetka vojne v Gazi je bilo v Libanonu v izraelskih napadih ubitih najmanj 496 ljudi. Na izraelski strani so medtem zabeležili najmanj 15 smrtnih žrtev med vojaki in 11 med civilisti. Več deset tisoč ljudi na obeh straneh meje je bilo razseljenih.