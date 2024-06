Tudi Nemčija pozvala svoje državljane, naj zapustijo Libanon

Nemško zunanje ministrstvo je v sredo pozvalo svoje državljane, naj zaradi grožnje dodatnega zaostrovanja konflikta med izraelsko vojsko in gibanjem Hezbolah čim prej zapustijo Libanon. V zadnjih dneh napetosti med libanonsko šiitsko skupino in Izraelom še naraščajo. V torek je državljane k umiku iz države, dokler so letalske povezave še odprte, pozvala tudi Kanada.