Iran pričakuje, da bodo povračilni napadi Hezbolaha segali globoko v Izrael

Napetosti na Bližnjem vzhodu so se okrepile po sredinem uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in torkovem uboju enega najvišjih poveljnikov Hezbolaha Fuada Šukra.

Kot je danes sporočila iranska misija pri ZN, je izraelski napad na stanovanjsko območje v Bejrutu, v katerem so ubili Šukra in še pet civilistov, spremenil pravila igre. Hezbolah in Izrael sta do zdaj upoštevala določena pravila, napade sta izvajala na vojaške cilje na obmejnem območju, a je napad v Bejrutu ta pravila prekoračil, ocenjujejo v misiji.

"Pričakujemo, da bo Hezbolah izbral več ciljev in bo v svojem odgovoru udaril globlje," je dejal predstavnik misije ter dodal, da Hezbolah svojega odziva ne bo omejil na vojaške cilje, poroča iranska tiskovna agencija Irna.

Iran snuje maščevanje

Iran je sicer že kmalu po uboju Šukra in Hanije skupaj z zavezniki v regiji obljubil maščevanje Izraelu. Vodja Hezbolaha Hasan Nasrala pa je opozoril, da se bo libanonsko gibanje zagotovo odzvalo na uboj Šukra.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem dejal, da je njegova država v zadnjih dneh sovražnikom zadala uničujoče udarce. Posvaril je Izraelce, da so pred njimi zahtevni dnevi, in zagotovil, da je država pripravljena na vse mogoče scenarije.

ZDA pošiljajo letalonosilko

Po poročanju tujih medijev ZDA v pričakovanju iranskega maščevanja za atentat na voditelja Hamasa na Bližnji vzhod pošiljajo letalonosilko, lovsko eskadriljo in dodatne vojaške ladje.

Kot poroča CNN, gre za največje manevre ameriških sil v regiji od prvih dni vojne v Gazi, ko je Pentagon na Bližnji vzhod poslal dve bojni skupini letalonosilk. To je bilo očitno opozorilo regionalnim militantnim skupinam pod iranskim pokroviteljstvom, naj ne širijo spopadov.

"Iranski vrhovni voditelj je glasno in jasno povedal, da se namerava maščevati za umor vodje Hamasa v Teheranu, torej da želi izvesti nov napad na Izrael," naj bi dejal John Kirby, vodja sveta za nacionalno varnost v administraciji predsednika ZDA Joeja Bidna in napovedal, da bodo poskrbeli za ustrezne vojaške zmogljivosti v regiji.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je včeraj bojni skupini letalonosilke USS Abraham Lincoln ukazal, naj nadomesti udarno skupino USS Theodore Roosevelt, ki trenutno deluje v Omanskem zalivu, je sporočil Pentagon.