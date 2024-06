Lahko občina pogojuje skupinsko izgradnjo komunalne infrastrukture za izdajo gradbenega dovoljenja? #pravni nasvet

Stavbno zemljišče, na katerem želim graditi enostanovanjsko hišo, je treba komunalno opremiti. Občina zahteva, da sklenem pogodbo o opremljanju z vsemi lastniki okoliških zemljišč (teh je šest), ki tudi še niso komunalno opremljena. Lastniki naj bi izgradili komunalno infrastrukturo in jo predali občini. Podpisana pogodba o opremljanju je namreč pogoj za veljavnost mnenja, ki ga izda občina, in je potrebna pri oddaji vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo objekta na zemljišču. S pogodbo je tudi določeno, kolikšen znesek posameznemu lastniku zemljišča upoštevajo pri komunalnem prispevku. Težava je v tem, da dva lastnika zemljišča pogodbe ne želita podpisati. Gradnje v bližnji prihodnosti ne načrtujeta, zato se jima s komunalno ureditvijo zemljišča ne mudi. Razlog so žal tudi določeni sosedski spori. Posledično sta oba v položaju, da lahko postavljata finančne in druge pogoje v zameno za njun podpis. To se mi zdi nesprejemljivo. Kakšne so pravne možnosti, da lahko sklenemo pogodbo z občino in da lahko lastniki zemljišč nadaljujemo postopke za izgradnjo objektov? Andraž P.