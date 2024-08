"Konča se z nama", romantična drama, ki je obnorela svet, končno prihaja na velika platna

Film Konča se z nama (v izvirniku It Ends With Us) bo v kinematografih na ogled od 8. avgusta , predprodaja vstopnic za premiero pa je že stekla. Po prvih analizah je film pritegnil veliko zanimanja in jasno je, da oboževalci najbolj prodajane knjige leta 2022 in 2023 komaj čakajo, da si ogledajo filmsko priredbo v kinu, še posebej zato, ker vedo, da je pri ustvarjanju filma sodelovala avtorica knjige.

Napovednik, ki je bil objavljen pred dvema mesecema, je v prvih 24 urah nabral kar 128 milijonov ogledov, predprodaja vstopnic za premiero po vsem svetu pa preseneča celo najambicioznejše napovedi! Pohitite po svoje vstopnice v kinematografe Cineplexx in bodite med prvimi v Sloveniji, ki si bodo ogledali novi poletni hit.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Čustveno travmatizirana, a odločna Lily Bloom se po očetovi smrti preseli v Boston, da bi uresničila svoje življenjske sanje in odprla svojo cvetličarno. Kmalu sreča očarljivega nevrokirurga Ryla Kincaida, s katerim se takoj izjemno lepo ujame. Šele ko se Lily noro zaljubi, začne odkrivati stran Rylove osebnosti, ki jo spominja na davno zakopano travmo. Vse skupaj se še dodatno zaplete, ko se v njeno življenje nepričakovano vrne njena prva ljubezen, Atlas Corrigan, in Lily se bo morala zanesti nase, da bo sprejela prave odločitve za svojo prihodnost …

Film je produciral in režiral izkušeni Justin Baldoni (romantične drame Five Feet Apart in Clouds, serija Jane the Virgin), ki v filmu igra zapeljivega, a skrivnostnega Ryla Kincaida iz romana. Brandon Sklenar (film Midway, serije Westworld, Walker, 1923) igra prav tako očarljivega, a zelo zadržanega Atlasa Corrigana, v vlogi Lily Bloom pa bi se Blake Lively (filmi The Shallows, Cafe Society, A Simple Favor) lahko vrnila na pota svetovne slave, ki jo je dosegla z vlogo Serene van der Woodsen v slavni TV-seriji Opravljivka.

Foto: CON FILM D.O.O., LJUBLJANA

Roman Konča se z nama je bil od leta 2016, ko je bil izdan, do danes prodan v več kot šestih milijonih izvodov, prejel je nagrado Goodreads Choice za najboljši ljubezenski roman leta 2016, avtorici Colleen Hoover pa je čez noč prinesel svetovno slavo. Skupna prodaja njenih romanov je presegla 20 milijonov izvodov, kmalu po tem uspehu pa je napisala tudi nadaljevanje zgodbe – Začne se z nama.

Bo tudi film dosegel podobne uspehe kot roman, po katerem je posnet? To bomo še videli, a sodeč po napovedniku in predprodaji vstopnic oboževalci knjige komaj čakajo na film, kar je zagotovo dober znak!

