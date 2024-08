Vam je zaprtost kdaj pokvarila počitnice?

Hrana se v prebavilih meša s prebavnimi sokovi, mešanje in pomikanje hrane navzdol pa traja od 20 do 72 ur.1 Na ta proces vplivajo številni dejavniki, med njimi tudi vrsta zaužite hrane. Vlaknine proces prehajanja navzdol pospešijo, saj povečajo maso blata, širijo črevesno steno in jo tako spodbujajo h gibanju.

Foto: arhiv naročnika

Ker črevesje nadzorujejo živčno-hormonske povezave, te lahko zmoti tudi stres ali spremenjen dnevni ritem.2 Lahko se pojavi neprijetna akutna zaprtost, ki se kaže z redkim in oteženim odvajanjem blata, tiščanjem v trebuhu ali napihnjenostjo.

Kaj narediti, da vas na potovanju ali počitnicah ne bi presenetilo zaprtje?

Pred zaprtjem na potovanju se lahko zavarujete tako, da nekaj dni pred odhodom pospešite peristaltiko črevesja z izbiro hrane, bogato z vlakninami. Te bodo poskrbele, da se bo črevesje praznilo hitreje in bo črevesna vsebina manj časa zastajala v črevesu. Vlaknine vplivajo na strukturo blata, povečajo njegovo maso in ga ob zaužitju večje količine tekočine tudi zmehčajo. Če taka prehrana ni vaša stalnica, boste s premišljeno izbiro hrane že pred potovanjem poskrbeli, da bo vaše črevesje bolj prazno, kot je običajno.

Foto: arhiv naročnika

Kaj če vas zaprtje kljub vsemu preseneti?

Če ste že imeli slabe izkušnje z zaprtjem, je precej verjetno, da se boste zaradi spremembe v dnevnem ritmu s to težavo ponovno soočili.

Modro je, da si v lekarni preventivno kupite primerno odvajalo. Najbolje je, da vzamete takega, ki deluje v predvidljivem času, saj si boste tako lažje organizirali čas za veliko potrebo. Predlagamo vam preizkušeno odvajalo z bisakodilom v tabletah, ki deluje čez noč ali v obliki rektalnih svečk, ki delujejo v nekaj minutah.

