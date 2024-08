Đokovič se je zgrožen oglasil ponoči: To je sramotno #video

Napaka sodnika je bila več kot očitna. Đoković meni, da bo treba ob današnji tehnologiji nekaj spremeniti.

Na teniškem turnirju v Cincinnatiju je prišlo do precej nenavadne sodniške odločitve, ki je celo odločala o zmagovalcu dvoboja. V osmini finala turnirja serije masters sta se pomerila Britanec Jack Draper in Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Zadnji se nikakor ni mogel sprijazniti z odločitvijo sodnika Grega Allenswortha. Jack Draper je imel na svoj servis žogico za zmago, a očitno je, da se je v odločilni točki žogica dotaknila loparja in nato še igrišča predno je šle čez mrežo. Vseeno je sodnik po sporni potezi Draperju dosodil točko in tudi končno zmago.

Na družbenih omrežjih je bilo celo vrsto odzivov. V nočnih urah pa se je oglasil tudi Novak Đoković, ki je spustil turnir v Cininnatiju, ravno tako ni mogel ostati ravnodušen ob takšni potezi sodnika.

"Sramota je, da v takšnih situacijah nimamo možnosti ponovljenega posnetka. Še bolj neverjetno je, da pravila, ki bi sodnikom omogočilo, da spremenijo prvotno odločitev na podlagi ponovljenega posnetka, ki jo potem vidimo zunaj igrišč."

"Vsi, ki gledajo po televiziji, lahko na ponovljenem posnetku vidijo, kaj se je zgodilo, ampak igralce na igrišču držijo v "temi" in ne vedo, kaj se je zgodilo. Imamo "sokolje oko" za linije in živimo v tehnološko naprednem 21. stoletju," je zapisal novopečeni olimpijski prvak in vse odgovorne na turneji pozval: Poskrbite, da se takšne neumnosti nikoli več ne ponovijo."

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK