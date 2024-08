Odločitev, ki dviguje veliko prahu #video

Close up view of the match point which was awarded to Jack Draper against Felix Auger Aliassime. Umpire Greg Allensworth said that he didn’t see it hitting the frame.Draper also said he didn’t see it as he was looking at Felix.. pic.twitter.com/ERWdlr1C6i — edgeAI (@edgeaiofficial) August 17, 2024

V osmini finala turnirja serije masters sta se pomerila Britanec Jack Draper in Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Zadnji se nikakor ni mogel sprijazniti z odločitvijo sodnika Grega Allenswortha, a nenavadna odločitev in razprava sta na družbenih omrežjih hitro obšli svet.

THE MOST CONTROVERSIAL MATCH POINT EVER!!!



WHAT JUST HAPPENED...? 😱#CincyTennis pic.twitter.com/cxU4H2A4Af — Tennis TV (@TennisTV) August 17, 2024

"Res ne boš spremenil svoje odločitve?"

Jack Draper je imel na svoj servis žogico za zmago, a očitno je, da se je v odločilni točki žogica dvakrat dotaknila njegova loparja, preden je šla čez mrežo. Vseeno je sodnik po sporni potezi Draperju dosodil točko in tudi končno zmago.

"Grozno je, kar si naredil. Ali nisi videl, kako je žogica zadela ob igrišče? Narobe je udaril ... V redu, zdaj boš odšel, ampak to bo povsod in videti bo smešno. Ni na njem, da prizna. To je zanj zaključna žogica, to je zanj zmaga, ampak na tebi je, da se odločiš. Res ne boš spremenil svoje odločitve?" je poskušal razložiti Kanadčan, ampak glavni sodnik dvoboja je vztrajal pri svoji odločitvi.

Na koncu sta si vseeno segla v roke. Foto: Reuters

"Zdaj bom videti kot idiot"

Jack Draper je predlagal, da pogledajo posnetek, saj je dejal, da res ne ve, kaj se je dogajalo. In če bi se izkazalo, da ni pravilno odigral, bi ponavljali točko. "Zdaj bom videti kot idiot zaradi ljudi, ki bodo rekli, da ne igram pošteno."

Na koncu sta si po daljši razpravi igralca segla v roke, kar je pomenilo, da se je v četrtfinale uvrstil Jack Draper. Dvoboj se je končal z izidom 5:7, 6:4, 6:4.

This is how tennis Umpire Greg Allensworth’s last 2 weeks officiating ATP tour matches went:



2nd of August - Gives Denis Shapovalov a disqualification after he argues back with a fan who heckled him.



14th of August - Tells Taylor Fritz that he should’ve stopped play even… pic.twitter.com/TKzV68FrDR — edgeAI (@edgeaiofficial) August 17, 2024

Že pred tem je imel sporne odločitve

Teniški sodnik Greg Allensworth je v zadnjem času precej v središču pozornosti. Drugega avgusta je na turnirju v Washingtonu v četrtfinalu diskvalificiral Kanadčana Denisa Shapovalova, ker se je odzval na provokacije gledalcev s tribun. Takrat je v drugem nizu potekala podaljšana igra. V prvem krogu turnirja v Cincinnatiju sta igrala Američana Taylor Fritz in Brandon Nakašima, kjer je Allensworth spregledal očiten avt.

Mnogi se sprašujejo, kako bodo zadnje njegove odločitve vplivale na njegovo nadaljnjo sodniško kariero.

