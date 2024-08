Olimpijski prvak iz Pariza in zmagovalec 24 turnirjev za grand slam Novak Đoković že pridno trenira. "Postavljam si nove cilje," je zapisal teniški as, ki je na vrhu lestvice ATP preživel rekordnih 428 tednov. Tokrat se je lotil treninga na kolesu, ob vprašanju, kako se počuti, pa se je v šali za nekaj trenutkov prelevil v najboljšega kolesarja na svetu, letošnjega zmagovalca Gira in Toura Tadeja Pogačarja. "Naslednja postaja je Tour de France. Prihajam pote, Tadej Pogačar," je še pripisal zimzeleni teniški šampion, ki je letos osvojil sloviti Wimbledon.

Pogačar, ki je letos osvojil dirki Strade Bianche, Liege–Bastogne–Liege, pa Dirko po Kataloniji, Giro d'Italia in Tour de France, na spomeniku Milano–Sanremo pa je bil tretji, se bo v tekmovalni pogon spet vrnil 13. septembra na dirki za veliko nagrado Quebeca v Kanadi. Dva dni kasneje ga čaka še VN Montreala, nato pa 29. septembra tretji vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Zürichu.

Za Đokovića bo naslednji veliki turnir OP ZDA, ki se začne 26. avgusta. V New Yorku bo Srb branil lansko zmago, sicer pa je US Open v karieri dobil štirikrat.

Potem se je šele začelo ...

Najprej se je Tadej Pogačar odzval na Đokovićevo objavo, a s tem zgodbe še ni bilo konec. Srbski teniški zvezdnik se je spomnil izjemno zanimive ideje in našemu kolesarskemu asu postavil izziv:

- Ti meni vrneš servis na tenisu

- Jaz tebe poskusim slediti v hrib na 100-metrskem sprintu

- Lahko?

Izziv bi se realno dalo izpeljati

Sicer realizacija te ideje ni tako nemogoča. Oba športnika imata prebivališče v Monte Carlu, kjer imajo veliko teniških igrišč, prav tako pa tam ne bo prav nobena težava najti klanec, kjer bi se lahko pomerila na kolesu. Morda pa bomo v prihodnosti res videli dvoboj dveh izjemnih športnikov.

Foto: Instagram

Foto: zajem zaslona

