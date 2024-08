Alcaraz razkril glavni cilj za preostanek sezone

Pri 21 letih ima španski teniški as Carlos Alcaraz v svoji zbirki štiri naslove za grand slam, nazadnje z Roland Garrosa in Wimbledona. Konec poletja sledi še OP ZDA, ki ga je osvojil leta 2022, kar je bila njegova prva lovorika na štirih največjih turnirjih na svetu. Trenutno je Alcaraz številka tri na jakostni lestvici. Je 500 točk za Novakom Đokovićem, ki ga je premagal v finalu olimpijskih iger, in 820 točk za vodilnim Jannikom Sinnerjem.

"Ko nisem prvi, je moj osnovni cilj, da sem številka ena. Lestvica je zame zelo pomembna. Nekaj posebnega je, če si prvi ob koncu leta. In zato sem zelo osredotočen na to. Osredotočen sem na vsak turnir, razmišljam, da bi igral vrhunski tenis, da bi dosegel odličen rezultat in bil na vrhu lestvice. Da letošnje leto končam na prvem mestu, je zdaj moj glavni cilj." Alcaraz bo prvič po marcu na trdi podlagi igral na turnirju v Cincinnatiju, ki je eden od ključnih pripravljalnih turnirjev za US Open, ki bo na igriščih Flushing Meadows v newyorškem Queensu potekal med 26. avgustom in 8. septembrom.