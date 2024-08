Teniški igralec Novak Đoković vse do olimpijskih iger v Parizu ni dosegal rezultatov, kot jih je v preteklosti. Srbski zvezdnik letos namreč ni osvojil še nobenega turnirja serije ATP, za povrh vsega si je na OP Francije poškodoval koleno. Čudežno in ekspresno se je že vrnil v Wimbledon in nekoliko presenetljivo prišel do finala, kjer ga je premagal Carlos Alcaraz.

Zato je pred olimpijskimi igrami marsikdo dvomil, da eden najboljših teniških igralcev vseh časov lahko izpolni svoj dolgoletni cilj – zlato olimpijsko medaljo. To mu je na koncu uspelo, v finalu pa je po izjemnem in vrhunskem dvoboju premagal prav Carlosa Alcaraza. Nole je s tem uspehom postal ena osrednjih osebnostih olimpijskih iger.

Patrick Mouratoglou meni, da bomo Srba spremljali še nekaj let. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Patrick Mouratoglou je povedal, da bi lahko Đokovića še nekaj časa gledali igrati tenis na najvišji ravni in da je imel v letošnji sezoni težave z motivacijo, vse dokler niso na vrsto prišle olimpijske igre.

"Vsi so mislili, da je z Rafo (Rafaelom Nadalom, op. p.) konec, to je mislil tudi Novak. Zagotovo je to vplivalo na njegovo motivacijo. A potem se je vrnil na pesek, njegova raven igre je bila dobra. Mislim, da mu je to dalo dodatno motivacijo. Sinner je začel igrati odlično, tudi Alcaraz. Mislim, da se je to dotaknilo njegovega ega. Vrnil se je zares močan in končno osvojil naslov, ki ga je lovil vso kariero. To je zlata medalja na olimpijskih igrah."

"Kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Je v izjemni formi, igra neverjetno. Mislim, da lahko dve, tri ali štiri leta igra na najvišji ravni, ampak potrebuje primerjavo z Rogerjem in Rafo, da je lahko največji. Edina prava konkurenca sta verjetno Carlos in Jannik. Lahko ga priganjata, premagata, ob tem čuti, da trpi njegov ego. In želel bo pokazati, da je še vedno zelo dober."

