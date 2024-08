Iz suše v poplave v le 24 urah? Arso izdal oranžno opozorilo.

Končuje se najdaljši vročinski val tega poletja. Ohladitev bo pospremilo pestro vremensko dogajanje, ki se bo začelo že danes, nadaljevalo pa tudi jutri in v torek. Tokrat bo dobro zalilo tudi južno polovico Slovenije, ki jo pesti huda suša. A marsikje bi lahko bilo dežja celo preveč. Po nekaterih izračunih bi lahko jutri na jugovzhodu države lokalno padlo celo okoli 200 litrov dežja na kvadratni meter. To pomeni, da bi lahko sušne razmere ponekod v samo nekaj urah zamenjale narasle vode in poplave. Zaradi pričakovane velike količine padavin je agencija za okolje za ta del Slovenije izdala oranžno opozorilo.

Pred občutno vremensko spremembo bo danes še večinoma sončno in vroče. Kljub temu pa bo ozračje nestabilno. Čez dan bodo nastajale krajevne nevihte, ki lahko prerastejo v krajevna neurja. Spremljali jih bodo močni sunki nevihtnega piša. Možni so tudi nalivi in toča.

Jutri so možne poplave

Pestro vremensko dogajanje se bo zavleklo v noč. Tudi čez dan bo vreme burno, pri čemer bodo največjo nevarnost predstavljali močni nalivi. Predvsem južna polovica države bodo namočile obilne padavine.

Padlo bo lahko več kot 100, po nekaterih izračunih morda celo 200 litrov dežja na kvadratni meter.

Zaradi nevarnosti poplav je agencija za okolje danes dopoldne razglasila oranžno opozorilo.

Zaradi napovedanih poplav je agencija za okolje za jutri izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti poplav. Foto: Arso

Izsušena tla in obilne padavine v kratkem času so recept za poplave

Tako obilne padavine lahko, kljub trenutni hudi suši, ki že več tednov vlada v tem delu Slovenije, povzročijo težave. Močno izsušena tla so namreč slabo prepustna, kar pomeni, da ne morejo hitro vpiti večjih količin dežja. Posledično lahko hitreje kot običajno pride do hudourniških poplav in razlivanja meteorne vode.

Slika prikazuje količino dežja, ki jo za noč in jutrišnji dan predvidevajo štirje izračuni meteorološkega modela ICON-D2. Kot lahko vidimo, so med izračuni precejšnje razlike, vendar je vsem izračunom skupno, da bo največ padavin na jugu in jugovzhodu Slovenije. Foto: meteologix

Pretoki rek se bodo povečevali, manjše reke in hudourniki lahko poplavijo

Pri Arso so pripravili še podrobnejšo hidrološko napoved. Danes bo vodnatost večine rek mala in ustaljena, vodnatost Drave in Mure bo ostala srednja.

Zvečer in v noči na ponedeljek bodo reke začele naraščati. V ponedeljek bodo Krka in njeni pritoki, Kolpa ter reke v osrednji Sloveniji, v Podravju in porečju Savinje narasle do velikih pretokov, drugje pa do srednjih pretokov. Reke zlasti v porečju Krke in posamezne reke v osrednji in vzhodni Sloveniji se lahko razlijejo. Vodnatost rek se bo povečevala tudi v torek, so napisali državni hidrologi.

Danes popoldan in zvečer lahko ob močnejših nevihtah hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, lahko pride tudi do poplavljanja padavinske vode. Pojav bo možen v več delih države.

Hidrologi agencije za okolje so izdali rumeno hidrološko opozorilo za večji del države. Opozorilo velja za ponedeljek. Foto: Arso

Jutranja temperatura večine rek je med 10 in 25 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 24, Blejsko jezero dobrih 25, morje ob slovenski obali pa slabih 29 stopinj.

Silovita neurja tudi na Jadranu

Izrazita sprememba vremena bo zajela celotno območje Jadrana, kjer lahko prav tako nastanejo silovita neurja.

Kaj sledi

Tudi torkov dopoldne bo ponekod še deževen. Popoldne se bo zjasnilo. V prihodnjih dneh se bomo spet začeli vzpenjati po temperaturni lestvici. Kakšna nevihta pa tudi ni izključena.