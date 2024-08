Luka Elsner debitiral s porazom

V francoski ligue 1 je prišlo do velike spremembe, zapustil jo je največji zvezdnik Kylian Mbappe, a PSG ostaja prvi favorit za tako želeno lovoriko. To so potrdili že na uvodni tekmi, ko so Le Havre premagali s 4:1. Tega ne vodi več Luka Elsner, saj je prevzel Reims. V novi vlogi je v soboto debitiral proti neugodnemu Lillu, ki jo je pred dnevi v Evropi zagodel Mourinhovemu Fenerbahčeju, tokrat pa je premagal še Elsnerjevo četo. Tekmo je zaznamovala poškodba nogometaša Lilla Angela Gomesa, ki pa je dan zatem sporočil, da se počuti dobro. Na uvodni nedeljski tekmi je Auxerre z 2:1 premagal Nico.

Po koncu pretekle sezone je PSG brez odškodnine zapustil Kyllian Mbappe in prestopil k madridskemu Realu. PSG je vseeno glavni kandidat za 13. naslov francoskega prvaka, tretjega zaporednega in 11. v zadnjih 13 letih. Kljub odhodu Mbappeja ima v konici napada še vedno dovolj kakovosti. Prvaki so se pred začetkom sezone okrepili z dvema novima igralcema. Na Parku princev bosta zaigrala nekdanja člana Benfice in Eintrachta iz Frankfurta vezist Joao Neves in centralni branilec Wilian Pacho. Prvi nasprotnik Parižanov je pristaniški Le Havre, ki se je komaj obdržal v prvi ligi (le tri točke nad cono izpada). Ekipe ne vodi več Luka Elsner. Ko so se pomerili nazadnje, aprila, je bilo 3:3.

Poškodoval se je Goncalo Ramos. Foto: Guliverimage Začetek nove sezone je bil za PSG več kot odličen, saj je korejski nogometaš Lee Kang-In zadel že v tretji minuti. Podal mu je Goncalo Ramos. Nadaljevanje pa ni bilo po željah trenerja in navijačev. Ramos se je poškodoval in moral že v 20. minuti v slačilnico. Zamenjal ga je Randal Kolo Muani. Ta je le štiri minute pozneje streljal z glavo, a zatresel okvir vrat. Le Havre je v 29. minuti prišel do izenačenja, ko je zadel Etienne Youte Kinkoue, a so sodniki gol razveljavili, češ da je šlo za prepovedanem položaj. Gautier Lloris je pozneje vendarle zadel za izenačenje in Le Havru je dolgo kazalo na točko. A so Parižani med 85. in 90. minuti zabili še trikrat in slavili s 4:1.

Elsner na klopi Reimsa debitiral s porazom

Luka Elsner je z Reimsom ostal praznih rok proti Lillu, a je tudi večino srečanja odigral z nogometašem manj. Foto: Guliverimage Nekdanji strateg Domžal Elsner je zdaj na klopi kluba Stade de Reims, kamor se je preselil po dveh sezonah v Le Havru. Nasledil je Willa Stilla, cilj pa zdaj ni več obstanek v ligi, temveč priti čim bližje evropskim mestom. Za temi so spomladi zaostali za štiri točke. Bili so deveti v 18-članski prvi ligi. Za zdaj se v tem prestopnem roku še niso okrepili z res vidnim nogometašem.

Tekmo prvega kroga so odigrali na domačem stadionu proti Lillu. To je sploh prva uvodna domača tekma Reimsa po desetih letih. Na dvoboju med Reimsom in Lillom jo je v 11. minuti hudo skupil Andre Gomes. Domači nogometaš Abdoul Kone je z grozovitim naletom za rdeči karton podrl 23-letnega Angleža. Ta je nezavesten obležal. Tekmo so prekinili za več kot pol ure ter pomagali nogometašu, ki so ga nato zavestnega odpeljali v bolnišnico, od koder so prišle spodbudne novice, saj ni utrpel težje poškodbe.

Andreja Gomesa so odpeljali v bolnišnico, a na srečo ni utrpel težje poškodbe. Foto: Reuters

Bafode Diakite je ob koncu prvega polčasa unovčil številčno premoč Lilla za vodstvo z 1:0, zmago pa je potrdil eden kandidatov za najboljšega strelca lige Jonathan David v 93. minuti.

Pred tem je Marseille, ki sodi v skupino največjih izzivalcev PSG za naslov prvaka, s 5:1 zmagal na gostovanju pri Brestu. Mason Greenwod je dosegel dva gola, prav tako Luis Henrique, enega pa je za zmagovalce dodal Elye Wahi z bele pike. Greenwood in Wahi sta poleti okrepila Marseilla za 26 oziroma 25 milijonov evrov.

Večerni obračun Monaca in St. Etienna je pričakovano dobil prvi z 1:0, pri čemer je edini gol dosegel Takumi Minamino v prvem polčasu.

Francosko prvenstvo, 1. krog:

Petek, 16. maj:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj:

Lestvica: