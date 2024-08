Sobotni dvoboj francoskega prvenstva med Reimsom in Lillom je v 11. minuti zaznamoval neprijeten prizor. Domači nogometaš Abdoul Kone je z grozovitim naletom za rdeči karton podrl 23-letnega Andrea Gomesa, ki je nezavesten obležal. Tekmo so prekinili za več kot pol ure ter člana Lilla odpeljali v bolnišnico.

Dan po grdem naletu se je Anglež sam javil na družbenem omrežju in pomiril navijače. "Samo sporočilo, da vsi veste, da sem v redu! Podpora je bila izjemna. Hvala Bogu, da je vse v redu. Ljubezen in blagoslov," je zapisal na Instagramu in v šali dodal: "Opomnite me, naj ne skačem več z glavo za žogo."

Predsednik kluba: Pomirjujoči rezultati

Predsednik kluba Lille Olivier Letang je danes za L'Equipe povedal, da so pregledi v bolnišnici dali pomirjujoče rezultate in da je igralec potreboval le en šiv v ustnici.

Na družbenem omrežju se je ob tem oglasil Gomesov soigralec Tiago Santos in okrcal ekipo nujne pomoči, češ da je po njegovem mnenju potrebovala preveč časa, da je oskrbela 23-letnika. "Tako jaz kot nekateri igralci smo bili zelo razburjeni zaradi položaja. Nesprejemljivo je, koliko časa je Angel na tleh čakal na prihod ekipe nujne pomoči in reševalnega vozila. Mislim, da je treba nekaj narediti, da se kaj takega ne bo ponovilo."