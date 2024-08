Prometni prekrški v tujini: plačati ali se pritožiti?

Prometni prekrški v tujini – kazen in plačilo

Če kazni ne poravnamo na licu mesta, lahko postopki potekajo na dva različna načina. Odločbo o prekršku nam lahko neposredno ali posredno vročijo organi tuje države prek mednarodne pravne pomoči ali pa se odločba posreduje našim pristojnim organom v priznanje in izvršitev, odvisno od razlogov in okoliščin.

Če torej v nabiralnik prejmete (zakonito) obvestilo o prekršku, predlagamo, da ga tudi čim prej plačate. Zneski v primerih takojšnjega plačila so običajno občutno nižji kot v primerih poznejšega plačila. Pri tem bodite pazljivi na roke plačila – na obvestilih italijanskih organov ta namreč znaša le pet dni od prejema obvestila. Potrdilo o plačilu pa le shranite, da v prihodnosti lahko plačilo kazni tudi dokazujete.

Pritožba na prejeto kazen za prometni prekršek

Če menite, da je kazen neupravičena, je mogoča pritožba, vendar zahteva skrben premislek. Ugovor proti evropskemu plačilnemu nalogu je mogoče vložiti v 30 dneh, vendar lahko neuspešna pritožba povzroči dodatne stroške. Pritožite se le, če imate tehtne razloge, o svojih možnostih pa najbolje, da povprašate Pravnika na dlani.

Nekatere posebnosti pri kaznih v tujini

Pri tujih odločbah pa poznamo tudi posebnosti. Dobro je vedeti, da se vsaka kazen za storjeni cestnoprometni prekršek v tujini še ne izterja. Slovensko sodišče namreč zavrne priznanje in izvršitev tuje odločbe, če denarna sankcija ne dosega (vsaj) 70 evrov. V takih primerih tuji organi pregona ne morejo zahtevati izterjave kazni prek slovenskih sodišč, kar vam lahko prihrani plačilo manjših glob, čeprav to ne pomeni, da kazni ne bi bilo treba plačati v državi, kjer je bila izdana.

Pomembna omejitev je tudi jezik, v katerem morajo biti napisane odločbe o prekršku. Če so listine vročene prek slovenskega organa, sodišče poduči naslovnika, da lahko zavrne sprejem listin, če obstaja razlog za domnevo, da ne razume jezika. Dokument lahko tako zavrnete. Vendar pa, če ste že komunicirali s tujim organom v določenem jeziku (npr. angleščini), ne morete trditi, da tega jezika ne razumete.

Med dopustovanjem na Hrvaškem se Slovenci pogosto srečujemo z izzivi pri parkiranju. Posledica nepravilnega parkiranja so pogosto kazni, ki pa niso vedno skladne z zakonodajo. Pred plačilom kazni za parkiranje je pomembno preveriti dejstva in se po potrebi posvetovati s pravnimi strokovnjaki o možnostih pritožbe. Če ste parkirali v plačljivem času, parkirnine pa niste plačali, potem predlagamo, da kazen plačate in se izognete višjim stroškom.

