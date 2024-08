Umrl je Alain Delon

Da je Alain Delon umrl, so za francosko tiskovno agencijo AFP v izjavi potrdili njegovi otroci. "Alain Fabien, Anouchka in Anthony, pa tudi njegov pes Loubo z žalostjo sporočamo, da je umrl naš oče," so sporočili, "umrl je mirno na svojem domu v Douchyju, obkrožen s svojo družino."

Velikan francoskega filma je za seboj pustil bogato filmsko dediščino in kar nekaj filmskih klasik, predvsem pa nepozabno podobo mračnega, a angelskega obraza.

Foto: Guliverimage

Igral je v kultnih filmih, kot so Rocco in njegovi bratje, Leopard in Samuraj, sodeloval je z velikani evropskega filma, kot so bili Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni in Louis Malle.

Preizkušal se je tudi v glasbi in leta 1973 z Dalido posnel priljubljeni duet Paroles, paroles.

Za svoje vloge je prejel vrsto nagrad od cezarja, najprestižnejše francoske filmske nagrade, do častnega zlatega medveda v Berlinu in častne zlate palme v Cannesu, ki jo je prejel maja 2019. Mesec dni zatem ga je doletela možganska kap, po kateri je sicer okreval, a se je v javnosti le še redko pojavljal.

Delon je sicer v preteklosti spregovoril o tem, da si želi, ko oziroma če bo to potrebno, sam odločati o svoji smrti. "Zdi se mi logično in naravno," je dejal 86-letnik, ki je zadnja leta preživel v Švici, kjer je evtanazija dovoljena, "pri določeni starosti, v določenem trenutku imamo pravico, da se tiho poslovimo."

Romy Schneider in Alain Delon leta 1959 Foto: Guliverimage

Ob vlogah je Delon pozornost vedno vzbujal tudi s svojim zasebnim življenjem. Med leti 1959 in 1964 je bil zaročen z nemško igralsko zvezdo Romy Schneider, s katero sta veljala za sanjski par. Čeprav sta se razšla, je veljala za ljubezen njegovega življenja, kar je pozneje izjavil tudi sam, in je zaznamovala njegova poznejša razmerja, tudi edini zakon, med letoma 1964 in 1969 je bil poročen z Nathalie Barthélemy, materjo njegovega sina Anthonyja.

Imel je štiri "uradne" otroke, še pred njimi pa se mu je z nemško igralko in pevko Nico rodil sin Ari, ki ga Delon ni nikoli priznal kot svojega.