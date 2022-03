Anthony Delon, sin slovitega francoskega igralca Alaina Delona, ki je v življenju šel po igralski poti tako očeta kot matere Nathalie, je te dni izdal svojo biografijo. Ob izidu knjige je v odkritem intervjuju za francoski radio RTL med drugim spregovoril o želji očeta, da bi sam odločal o koncu svojega življenja.

Alain Delon leta 1965 s takratno ženo Nathalie in njunim takrat 15-mesečnim sinom Anthonyjem Foto: Guliverimage/AP

Z očetom se je spet zbližal po smrti matere

Danes 57-letni Anthony je imel z očetom zapleten odnos, ponovno pa sta se zbližala ob smrti njegove matere in Delonove nekdanje žene, od katere se je ločil leta 1968. Anthonyjeva mati Nathalie je januarja lani umrla za rakom trebušne slinavke, imela pa je pripravljen tudi "rezervni načrt" - evtanazijo. Ravno zato sta se oče in sin začela pogovarjati o tem.

"Dejal mi je: 'Tony, če se mi karkoli zgodi in bom v komi, me odklopi,'" je v intervjuju za RTL povedal Anthony in dodal, da je očetu to res obljubil.

Anthony in Alain Delon septembra lani na pogrebu igralca Jean-Paula Belmonda Foto: Reuters

Delon je že v preteklosti spregovoril o tem, da si želi, ko oziroma če bo to potrebno, sam odločati o svoji smrti. "Zdi se mi logično in naravno," je dejal 86-letnik, ki zdaj živi v Švici, kjer je evtanazija dovoljena, "pri določeni starosti, v določenem trenutku imamo pravico, da se tiho poslovimo."

Leta 2019 ga je zadela kap

Povedal je še, da je vse svoje pravne zadeve, kot je dediščina, že uredil, saj noče, da se stvari po njegovi smrti zapletejo. Delon sicer od leta 2012 ne igra več. Maja 2019 so mu na filmskem festivalu v Cannesu podelili nagrado za življenjsko delo, mesec dni zatem pa ga je doletela možganska kap, po kateri je sicer okreval, a si mora zdaj pri hoji pomagati s palico.

Preberite še: