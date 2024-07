Lahko sam odstrani ogrožajoča drevesa? #pravni nasvet

Približno tri metre od naše hiše na parceli drugega lastnika rastejo visoka drevesa, ki predstavljajo veliko grožnjo. Ker so ti bori visoki čez 30 metrov, se bojim, da bi ob večjem neurju lahko padli na hišo. Lastnik te parcele noče prodati kot samostojne, čeprav to je, ampak skupaj z drugo parcelo čez cesto. Prav tako noče posekati dreves, ki ogrožajo našo hišo. Kaj lahko naredimo? Ali lahko sam odstranim grožnjo za človeška življenja? Hvala, Milan R.

Pravnik na dlani odgovarja:

Predmetno področje ureja stvarnopravni zakonik v oddelku sosedsko pravo od 73. člena naprej, in sicer morajo lastniki nepremičnin lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane parcele, se morajo izvrševati pošteno, v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje sosede.

V vašem primeru vam drevesa, ki stojijo na sosednji parceli, povzročajo bojazen, da bodo ob večjem neurju padla na vašo parcelo oziroma celo na hišo in povzročila večjo škodo . Napisali ste, da je oddaljenost dreves od meje okoli tri metre ter da gre za borovce, torej ne gre za drevesa, ki bi imela plodove.

V primeru plodov bi bili ti, ki bi padli na vašo parcelo, vaša last oziroma bi imeli pravico prilastiti si veje dreves, ki bi segale preko meje v vaš prostor. Takrat bi imeli pravico soseda pozvati, naj veje odstrani in če tega sosed ne bi želel, bi to lahko naredili vi. A sami brez sosedovega soglasja smete posekati dreves.

Žal v sosedovo odločitev, katero parcelo in kje bi prodal, ni možno posegati, saj gre za zasebno premoženje .

Glede osvetlitve prav tako veljajo določila stvarnopravnega zakonika, ki omejuje lastnike zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, ki morajo svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

Na podlagi povedanega menimo, da sicer lahko vložite tožbo z zahtevkom po odstranitvi dreves, ki pa bi bila najverjetneje neuspešna. Tako bi bilo najbolje, da se s sosedom dogovorita, kako bi čim bolj zmanjšala ogroženost vaše nepremičnine ob hudih neurjih.