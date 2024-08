Želi graditi, občina pa soglasje pogojuje z odstopom zemlje za cesto #pravni nasvet

Na pobočju hriba imam gradbeno parcelo. Želim graditi, vendar mi občina pogojuje izdajo mnenja s tem, da ji zastonj odstopim 240 kvadratnih metrov parcele za pot do druge parcele, ki je v občinski lasti. Sedanja pot gre dva metra nižje po tretji parceli, kmetijskem zemljišču. Tam je pot že več kot 200 let, a ni vpisane služnosti. Pomembna je višinska razlika. Med mojo parcelo in potjo je dva metra visok kamnit zid, tako da bi se moja že tako ozka parcela, če bi zdaj popustila zahtevam občine, zožila še za 3,5 metra, kar bi pomenilo, da ne bi imela nobenega dvorišča, ampak bi iz hiše stopila neposredno na cesto. Ali me lahko tako izsiljujejo?