Endoproteza kolka – nevarnosti napačne rehabilitacije

Operacija popolne zamenjave kolka je ena najuspešnejših operacij v celotni medicini . Od začetka 1960-ih let so izboljšave v kirurških tehnikah zamenjave sklepov in tehnologiji bistveno povečale učinkovitost popolne zamenjave kolka. Po najnovejših podatkih Registra Endoprotetike Slovenije je bilo pri nas v letih med 2019 in 2021 opravljenih več kot 10.000 primarnih totalnih endoprotez kolka .

Ne glede na to, ali se šele začenjate seznanjati z možnostmi zdravljenja ali pa ste že sprejeli odločitev za operacijo popolne zamenjave kolka, je pomembno, da veste kakšne so pasti neprimerne rehabilitacije!

Operacija popolne zamenjave kolka je sicer varna in učinkovita metoda, ki lahko olajša bolečino, poveča gibljivost in vam pomaga vrniti se k uživanju normalnih vsakodnevnih dejavnosti, vendar je za uspeh posega enako odgovorna fizioterapevtska rehabilitacija.

Najpogostejši vzrok kronične bolečine in nezmožnosti funkcije kolka je artritis . Osteoartritis , revmatoidni artritis in posttravmatski artritis so najpogostejše oblike te bolezni. Prav tako so težavam s kolki lahko podvrženi že nekateri dojenčki in otroci ( displazija ).

V nadaljevanju vam razkrivamo, kakšne so najpogostejše napake, ki jih pacienti storijo po operaciji kolka, in vam razkrivamo, kako se jim najlažje izognete.

Ali je operativni poseg popolne zamenjave kolka primeren za vas?

Odločitev za operativni poseg popolne zamenjave kolka mora biti skupna odločitev med vami, vašimi svojci in operaterjem. Operater vam bo pojasnil potencialna tveganja in možne zaplete pri posegu popolne zamenjave kolka, vključno s tistimi, povezanim z operativnim posegom, in tistimi, ki se lahko pojavijo med rehabilitacijo. Pomembna bo vaša lastna angažiranost, pa tudi podpora in strokovno vodenje fizioterapevtov.

Kaj lahko pričakujete v procesu okrevanja?

Uspeh vaše operacije bo v veliki meri odvisen od tega, kako dobro boste sledili navodilom vašega operaterja in fizioterapevtov v prvih nekaj tednih po operaciji ter kako aktivno boste sodelovali v procesu rehabilitacije.

Po operaciji morate skrbno sledite navodilom kirurga, da zmanjšate tveganje za krvne strdke in okužbe. Za zagotovitev pravilnega okrevanja se boste morali držati posebnih previdnostnih ukrepov pri sedenju, upogibanju ali spanju.

Fizioterapevti Klinike Medicofit vas bodo seznanili glede uporabe pripomočkov za hojo, ki pomagajo pri zagotavljanju pravilnega vzorca hoje ter zmanjšajo možnosti za padce.

Pravilno načrtovana terapevtska vadba je ključni del vašega okrevanja, še posebej v prvih nekaj tednih po operaciji. Postopoma boste v treh do šestih tednih ponovno zmožni opravljati večino običajnih, lažjih dejavnosti vsakdanjega življenja. Občutenje nelagodja med določenimi dejavnostmi in pri spanju je običajno še več tednov. Program rehabilitacije mora vključevati:

Postopen program hoje – sprva doma in kasneje na prostem.

– sprva doma in kasneje na prostem. Zmožnost opravljanja običajnih vsakodnevnih dejavnosti ter hojo po stopnicah.

Točno določene vaje za obnovitev gibljivosti in povrnitev mišične moči je treba izvajati redno in jih postopoma prilagoditi vašemu napredku.

Možnosti dolgoročnega uspeha po operativnem posegu totalne endoproteze kolka se močno izboljšajo z rednim obiskovanjem fizioterapevtskih obravnav, časovno dovolj dolgimi obravnavami in številom obravnav.

Ob vsem naštetem vam v Medicofit kliniki z našim izkušenim kadrom specialistov fizioterapije , speciaistov kineziologije in najsodobnejšo instrumentalno tehnologijo tudi omogočamo, da povrnete svojo neodvisnost in uživate višjo kakovost življenja tudi po opravljenem posegu totalne endoproteze kolka.

Pogoste nevarne napake v procesu okrevanja

1. Preveč vadbe prehitro po operativnem posegu

Ena najpogostejših napak, ki jih pacienti naredijo med okrevanjem po operaciji zamenjave kolka, je prekomerna vadba prehitro po samem posegu. Pomembno je, da se držite priporočenih dejavnosti in vadbo postopoma povečujete tako, kot vam to priporočajo zdravstveni strokovnjaki!

2. Ignoriranje postoperativnih navodil

Vaš zdravstveni tim vam bo zagotovil podrobna navodila za postoperativno nego, morebitno jemanje zdravil, omejitve glede obremenitve noge in vadbo. Navodila je treba upoštevati, saj se s tem izognete težavam in pospešite celjenje.

3. Prehitro vračanje v običajne rutine

Običajno si želimo čim prej vrniti v običajno rutino, vendar je pomembno, da ste med okrevanjem potrpežljivi. Zgodnje naprezanje lahko upočasni celjenje in ovira vaš napredek.

4. Prekrižanje nog

Nov kolčni sklep lahko postane prekomerno obremenjen, če prekrižate noge. Da bi se izognili izpahom ali drugim postoperativnim težavam, se morate temu položaju izogibati.

5. Prekomerna uporaba stopnic

Med začetno fazo rehabilitacije prekomerna uporaba stopnic ni priporočljiva. Ob tem je pomembno upoštevati pravilni vzorec hoje s pripomočki za hojo po stopnicah.

6. Slabi položaji spanja

V začetni fazi je pri spanju na boku (neoperirana stran kolka) treba s pomočjo blazine med koleni podpirati operirani spodnji ud. Časovno daljšemu ležanju na operiranem kolku se je, zaradi težav s celjenjem rane, priporočljivo izogibati vsaj v prvih dveh do treh tednih.

7. Upogibanje ali obračanje

Pri hoji se izogibajte obračanju na mestu (notranja rotacija v kolku) in upogibanju v pasu (predklon večji od 90°), saj ta giba obremenjujeta kolčni sklep in lahko povzročita izpah. Prav tako se pri obračanju na postelji, ko potrebujete spremembo smeri (ne pozabite na blazino med koleni), obračajte s celim telesom.

8. Vadbe, ki preveč obremenjujejo kolčni sklep

Vaje so pri vaši rehabilitaciji nujno potrebne, vendar športi z visoko obremenitvijo ali vaje, ki prekomerno obremenjujejo kolčni sklep, lahko vaše stanje poslabšajo.

Izognite se napakam z rehabilitacijo v Kliniki Medicofit

V kirurških klinikah pacienti pogosto ob odhodu domov prejmejo kratke, standardizirane rehabilitacijske programe, ki morda ne zadostujejo za dolgoročno rehabilitacijo po posegu totalne endoproteze kolka. Prav tako so programi večinoma enaki za vse paciente, ne glede na njihove individualne zmožnosti. To poudarja pomen obiska najsodobnejše opremljenih klinik z izkušenim kadrom, ki terepavetsko obravnavo prilagaja glede na napredek vsakega posameznika in ga ciljno usmerja pri rehabilitaciji.

Strokovnjaki fizioterapije v Medicofit kliniki v začetni fazi rehabilitacije uporabljamo manualno terapijo in tehnike mobilizacije kolčnega sklepa za izboljšanje gibljivosti in artrokinematike. Za lajšanje bolečin in mišične napetosti se uporabljajo terapija prožilnih točk (trigger točke) in različne tehnike miofascialnega sproščanja.

Dodatno vam s sodobnimi instrumentalnimi terapijami zmanjšujemo bolečine ter spodbudimo procese naravnega celjenja, kar vključuje obravnavo s TECAR WINTERCARE terapijo , diamagnetoterapijo PERISO, visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP in visokoenergijskim SUMMUS laserjem. Smo med redkimi ustanovami v Evropi, ki za izboljšanje mišične moči in mase pri pacientih z omejitvijo obremenjevanja spodnjega uda, izvaja ishemično vadbo z najnovejšo tehnologijo za okluzijsko vadbo.

Fizioterapija je ključnega pomena za uspešno rehabilitacijo po zamenjavi kolka in je nepogrešljiv del pri procesu okrevanju. Po končani rehabilitaciji se številni naši pacienti vključujejo v nadaljnjo kineziološko obravnavo za izboljšanje telesne pripravljenosti in podaljšanje življenjske dobe materialov, uporabljenih pri zamenjavi kolka.

