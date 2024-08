Namesto v avtomobil, na avtobus

Zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov in prehod na trajnostne oblike mobilnosti igrata ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti sveta. Uravnotežen, učinkovit in prijazen prometni sistem bo zmanjšal okolijske obremenitve, zato vedno bolj spodbujajo hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza, v katerega v zadnjem času tudi vse več vlagajo. Te naložbe ne prinašajo le večjega udobja in varnosti potnikov, temveč imajo pozitiven vpliv na okolje, saj bodo izboljšane povezave in večje število avtobusov privabili več uporabnikov, kar bo pripomoglo k zmanjšanju zastojev in emisij škodljivih izpustov v zrak

Začnimo pri sebi

V Ljubljano, ki ima 280 tisoč prebivalcev, se dnevno vozi že 120 tisoč ljudi, kar povzroča veliko obremenitev na cestah in povečuje emisije. Z večjo uporabo avtobusnega prevoza bi lahko prav vsak vplival na zmanjšanje okolijskih obremenitev, izboljšanje kakovosti zraka, zmanjšanje prometnih zastojev in splošno izboljšanje kakovosti življenja v mestnih območjih. Že samo en poln avtobus lahko namreč s ceste umakne do 50 avtomobilov.

Vsekakor je razveseljujoč podatek, da se število potnikov, ki uporabljajo mestni in medkrajevni prevoz, v Sloveniji z leti povečuje. Leta 2023 so avtobusi v medkrajevnem javnem linijskem prevozu prepeljali več kot 26 milijonov potnikov, kar je skoraj deset odstotkov več kot leto prej. Vendar več avtobusov na cestah pomeni tudi večjo potrebo po voznikih in voznicah, saj je kljub tehnološkemu napredku človeški element v prevozni industriji neprecenljiv in nenadomestljiv.

Kar nas pripelje do problematike, s katero se soočajo vse evropske države.

Foto: Nomago

Kje so voznice in vozniki?

Pomanjkanje voznic in voznikov je izziv, s katerim se soočajo po vsej Evropi, kjer trenutno po več ocenah primanjkuje kar približno 400 tisoč voznikov avtobusov in tovornjakov. Ta trend ni izjema niti v Sloveniji, pri čemer mnogi delodajalci s težavo zapolnjujejo vozniška mesta.

Čeprav je med vozniki večina moških, je delo primerno za vse, ki so ustrezno usposobljeni in jih odlikujejo veščine, kot so zbranost, odgovornost in sposobnost komuniciranja s potniki. Tako lahko med vozniki najdemo tudi kar nekaj žensk, ki ta poklic uspešno opravljajo. Sodobna tehnologija in ergonomsko oblikovana vozila omogočajo preprostejše upravljanje, kar olajša delo vsem, ne glede na spol.

Poklic voznika se tradicionalno sooča še z drugimi miti. Še vedno velja splošno prepričanje, da je delo naporno, manj cenjeno, slabo plačano ter preveč zahtevno za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vendar danes ni več tako, saj podjetja veliko pozornosti namenjajo izboljšanju delovnih pogojev ter na prvo mesto postavljajo skrb za okolje in zaposlene.

Foto: Nomago

Biti voznik prinaša marsikaj pozitivnega

V Nomagu, največjem slovenskem ponudniku mobilnosti in potovanj, se zavedajo, da so zadovoljni in motivirani sodelavci ključni za uspešno delovanje podjetja. Zato so zavezani odgovornemu ravnanju in ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja, ki zaposlene motivira ter jih podpira pri osebni rasti in doseganju ciljev.

Nomagovi vozniki poleg konkurenčnega plačila prejmejo še dodatke za vzdrževanje urejenosti avtobusov in za delo v manj ugodnem delovnem času. Pri tem jim pripada povprečno 28 dni letnega dopusta, obenem pa podjetje omogoča usklajevanje delovnega časa z drugimi obveznostmi, kot sta denimo študij ali delo na kmetiji.

Voznikom je pomemben tudi zanesljiv vozni park, ki ga v Nomagu neprestano dopolnjujejo z vozili najvišjih ekoloških standardov Euro6. Vsa vozila redno vzdržujejo v okviru lastnih služb in servisirajo pri pooblaščenih serviserjih, voznemu osebju pa je na voljo tudi tehnična ekipa, ki zagotavlja nenehno podporo (24/7) v primeru težav na terenu.

Foto: Nomago

Želite menjati kariero? Nomago je odlična izbira za osebe, ki razmišljajo o menjavi kariere, saj financira prehod v poklic voznika z izpitom kategorije D. Letos je Nomago podelil tudi dodatne kadrovske štipendije dijakom in študentom v ustreznih programih. Delo v Nomagu ponuja zaposlenim stabilnost in varnost, saj gre za veliko in uspešno podjetje, ki je prejemnik priznanja zlata nit 2023 ter certifikata družbeno odgovoren delodajalec.

Foto: Nomago

Zaposleni hvalijo pozitivno delovno okolje, stimulativni plačni sistem ter možnosti usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Nomago prav tako skrbi za dolgoročno varnost svojih zaposlenih s plačilom dodatnega pokojninskega in poklicnega zavarovanja ter nudi številne ugodnosti, kot so koriščenje počitniških kapacitet, promocija zdravja, brezplačna sveže sadje in kava ter članstvo v športnem društvu Nomago Sport.

Nomago ni le priložnost za delo – je priložnost za razvoj, stabilnost in prispevek k trajnostni prihodnosti.

Če iščete kariero, ki prinaša več kot le varno zaposlitev, če želite biti del ekipe, ki ceni svoje zaposlene in si prizadeva za skupen uspeh, potem je Nomago prava izbira.



Foto: Nomago

Naročnik oglasnega sporočila je NOMAGO D.O.O.