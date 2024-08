Sestra se kot solastnica ne odziva. Kaj je mogoče? #pravni nasvet

Sestra je solastnica ene šestine gospodarskega poslopja. V odkup sem ji ponudil svojih pet šestin, pa nima interesa. Ali lahko gospodarsko poslopje prodam, ne da bi me ona pri tem ovirala? Če mi uspe prodati, ali ji moram izplačati to eno šestino solastništva? Potrebujem njeno soglasje, če bi podrl to poslopje (skoraj v celoti se je namreč podrlo že samo)? Na tem mestu bi namreč rad postavil novo zgradbo. Marjan R.