Lipušček v boju iz oči v oči izločil Belca

Kvalifikacije za ligo Europa, play-off (povratne tekme):

Četrtek, 29. avgust:

V Nikoziji na Cipru sta se na povratni tekmi udarila izkušeni Mariborčan Vid Belec (Apoel Nikozija) in nekdanji branilec Gorice Žiga Lipušček (RFS), ki je s svojimi soigralci prvo tekmo dobil z 2:1 in se na koncu po drami tudi veselil napredovanja. Druga tekma se je z enakim izidom po rednem delu končala v korist Apoela, potem ko je Anastasios Donis za ciprski klub v 94. minuti zadel za 2:1. Tekma se je tako prevesila v podaljšek, v katerem ni bilo zadetkov, potnika v skupinski del lige Europa pa je odločilo izvajanje enajstmetrovk. V tem je bil uspešnejši latvijski klub, saj so vsi štirje poskusi tega kluba končali za hrbtom Belca, med drugim je bil uspešen tudi Lipušček. Na drugi strani so bili nogometaši Apoela dvakrat neuspešni in napredovanja so se po štirih serijah veselili gostujoči nogometaši.

Mēs spēlēsim UEFA Eiropas Līgā!!! 🎶🎶🎶 pic.twitter.com/MjEBf76sam — FC RFS (@RFSDaily) August 29, 2024

Brez možnosti je bil nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović, ki je že na prvi tekmi s poljskim prvakom Jagiellonio Bialystok doma izkusil moč Ajaxa (1:4), na povratnem obračunu pa je bil nizozemski klub boljši s 3:0.

Aleks Pihler je prvaku Bosne in Hercegovine, Borcu iz Banja Luke, v Budimpešti pomagal do odmevnega presenečanja, saj se je dvoboj proti Ferencvarošu končal brez zadetkov in je tako pred povratno tekmo v ugodnem položaju.

Tudi liga Europa bo podobno kot liga prvakov v tej sezoni deležna novega tekmovalnega ustroja. V glavnem delu, ki ne bo več skupinski, ampak ligaški, bo nastopilo 36 klubov, vsak udeleženec pa bo odigral osem tekem. Za zdaj je znanih 17 udeležencev. Dvanajst vstopnic se bo razdelilo v play-offu kvalifikacij, v katerem sodelujejo tudi štirje slovenski nogometni legionarji, skupino zadnjih sedmih udeležencev pa bodo sestavljali poraženci v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov.

Kvalifikacije za ligo Europa, play-off (prve tekme):

Četrtek, 22. avgust: