Zastopnik etažnih lastnikov bi bil rad "šef bloka". Ampak ... #pravni nasvet

Živim v 13-nadstropni stolpnici in sem eden od lastnikov stanovanj. Stolpnica ima na strehi pohodno teraso, od koder je lep razgled na Velenje in okolico. To je skupni prostor in v primeru požara tudi edini izhod na prosto. Na zboru etažnih lastnikov je bil sprejet sklep, da vsi dobimo ključ od terase, vendar nam ga zastopnik etažnih lastnikov noče predati. Ali ima pravico o tem odločati sam ali pa velja sprejet sklep na zboru lastnikov? Tu je ogrožena tudi požarna varnost. Vladimir C.

Pravnik na dlani odgovarja:

Upravljanje večstanovanjskih stavb ureja stanovanjski zakon, ki določa, da morajo v večstanovanjskih stavbah, kjer sta več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, etažni lastniki izbrati upravnika. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje z nepremičninami.

Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, kjer je upravnik obvezen, izberejo upravnika s soglasjem več kot 50 odstotkov po solastniških deležih in z njim sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev. Upravnik se vpiše v register upravnikov pri upravni enoti.

Upravnik izvaja sklepe etažnih lastnikov, skrbi za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov, poskrbeti mora za porazdelitev stroškov in izterjavo obveznosti, upravljati rezervni sklad in skupni denar, zastopati etažne lastnike v poslih upravljanja, v imenu etažnih lastnikov vložiti izključitveno tožbo ter tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika.

Poleg tega upravnik zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v zvezi s stavbo, pripravi načrt vzdrževanja, terminski načrt izvedbe in poskrbi za izvedbo načrta, poroča etažnim lastnikom o svojem delu ter jim izstavi mesečne in letne obračune, sprejema plačila etažnih lastnikov in plačuje obveznosti iz sklenjenih pogodb s tretjimi osebami, pa tudi poda letno poročilo o upravljanju objekta. Upravnik ima obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev.

Druga možnost je, da etažni lastniki lahko s 100-odstotnim soglasjem sprejmejo sklep, da za upravljanje večstanovanjske stavbe ustanovijo skupnost lastnikov kot pravno osebo. V tem primeru so pri obveznostih skupnosti lastnikov do tretjih oseb vsi člani solidarno odgovorni.

Zdaj pa še odgovor na vaše vprašanje. Predvidevamo, da ima stavba upravnika. Upravnik mora imeti vse ključe, ki so pomembni za upravljanje, torej tudi ključ za streho. Obrnite se na upravnika, ki vam mora izročiti ustrezne ključe.